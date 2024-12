Come truccarsi a San Silvestro: "Bordeaux, vinaccia e borgogna per salutare il nuovo anno"

La magica notte di San Silvestro si avvicina. Qual è il trucco giusto per accompagnare l’outfit scelto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno? Ne parliamo con Federica Farfallini, make up artist di Rimini. "I colori del momento – spiega – sono le sfumature del bordeaux, dal vinaccia, al borgogna, passando per il granato. In generale gli ombretti devono seguire queste tonalità ed essere sfumati, senza dimenticare di aggiungere un punto luce sul dorato. Anche sulle labbra vincono i rossetti opachi, sempre sui toni del borgogna. Le limited edition delle grandi marche si sono ispirate a queste nuances. I rossetti di Dior, ad esempio, con tanti glitter all’interno sono andati letteralmente sold out".

Come truccare il viso? "Il volto deve essere glow, cioè luminoso – prosegue l’esperta–, accentuando i punti luce. Gli zigomi possono essere enfatizzati con un blush color pesca o comunque scintillante. Chi vuole essere più sobria può scegliere un eye liner nero o marrone caldo, per sottolineare lo sguardo. Oppure optare sulle labbra per il color malva, vicino al nude". L’errore da non fare? "Ricorrere a un make up troppo marcato. La tendenza è quella di un trucco che valorizzi i lineamenti senza stravolgere i tratti del viso".

A ciascun outfit il trucco giusto. "Chi sceglierà di vestirsi di rosso – suggerisce Federica – potrà scegliere una matita color granato e sfumare un ombretto dorato sulla palpebra mobile, usando un mascara volumizzante nero per ottenere occhi da gatta. Un must have è un rossetto opaco color vinaccia per riprendere la sfumatura degli occhi. Le rosse di capelli privilegeranno invece un eye liner nero, un ombretto dorato o bronzo e un rossetto nude".

Discorso diverso per gli outfit neri. "Si può osare utilizzando per le labbra un rosso borgogna ricoperto da un gloss glitterato per dare subito l’effetto della festa". Minimo comune denominatore resta la base. "L’incarnato deve essere perfetto e acceso, a seconda della carnagione, con un illuminante champagne o color ghiaccio", conclude Farfallini.