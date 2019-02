© Riproduzione riservata

l'idea messa a punto da un team della RMIT University di Melbourne potrebbe essere una svolta importante per salvaguardare il pianeta. Gli studiosi australiani sono infatti riusciti a catturare il diossido di carbonio frutto delle emissioni inquinanti in particelle solide di carbone. Come? Grazie a un processo che impiega metalli liquidi. E che in un certo sensoLa ricerca, condotta dagli australiani in collaborazione con università tedesche, cinesi e americane, è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications e potrebbe davvero costituireAnche perché le attuali tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio non risolvono completamente il problema, dato che puntano alla compressione di CO2 in forma liquida, ma poi i residui vanno trasportati in siti adatte e iniettati sottoterra, generando altri problemi di sicurezza.Convertire la CO2 in qualcosa di solido potrebbe essere un approccio più sostenibile verso il pianeta. E anche ri-arricchire la Terra di carbone, r"Se non possiamo letteralmente tornare indietro nel tempo", spiegano i ricercatori, "trasformare di nuovo l'anidride carbonica in carbone e seppellirlo nel terreno è un po' come riavvolgere l'orologio delle emissioni".Usando una tecnica elettrochimica e i metalli liquidi come catalizzatore, i biologi australiano sono riusciti a riportare il gas in forma di carbonio a temperatura ambiente, in un processo efficiente e scalabile.L'anidride carbonica è stata sciolta con un liquido elettrolitico e. Il risultato è che la CO2 si trasforma lentamente in scaglie di carbonio solide distaccate dalla superficie metallica liquida, il che consente la produzione continua di carbone.Si tratta di un evento senza precedenti, perché finora la CO2 veniva convertita in solidi ma a temperature troppo elevate perché potessero essere maneggiati e reimpiegati.Anche se ora sarà necessario fare ulteriori ricerche, il processo ideato all'ateneo di Melbourne è già un primo passo importante per risolvereCon un vantaggio collaterale già evidente: la carica elettrica del carbonio lo rende un supercondensatore che può essere usato