Chi è Kaan Urgancıoğlu, attore in ‘Endless Love’ e ‘Segreti di famiglia’

Mentre “Endless Love” continua a fare compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio, è sbarcata in prima serata, alla domenica, una nuova produzione turca, intitolata “Segreti di famiglia”. Tra i protagonisti di entrambe le serie c’è Kaan Urgancioglu. Conosciamo meglio l’attore.

Chi è Kaan Urgancioglu, vita privata e carriera

Kaan Urgancioglu è nato l'8 maggio 1981 a Smirne, in Turchia. Il padre ha origini turche mentre la madre albanesi e siriane. Dopo il diploma al liceo, si è trasferito a Istanbul per studiare presso il dipartimento di finanza dell'Università di Marmara. Qualche anno dopo, nel 2007, si è laureato. Successivamente ha iniziato a studiare cinema presso la Kadir Has University di Istanbul, trascorrendo anche sei mesi a New York per seguire corsi allo Stella Adler Studio. Tornato in Turchia, ha continuato a seguire quel percorso professionale intrapreso, conseguendo un master in cinema e teatro presso la Kadir Has University. Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 2002 con un piccolo ruolo nella serie “Karaoglan”. Due anni dopo ha interpretato il personaggio di Demir in “Avrupa Yakasi”. Ottiene diversi ruoli in produzioni turche per la tv mentre nel 2006 fa il suo esordio al cinema con il personaggio di Arif Ege nel film “Ilk Ask” diretto da Nihat Durak. Kaan Urgancioglu ha continuato ad alternare impegni per il cinema e per la tv, negli anni, fino al grande successo internazionale con due produzioni attualmente in onda anche nel nostro Paese. Dal 2015 al 2017 è stato scelto per interpretare il ruolo dell'antagonista Emir Kozcuoglu nella serie in onda su Star TV Endless Love, insieme agli attori Neslihan Atagul e Burak Ozçivit. L’anno seguente, nel 2018, è apparso con il ruolo di Deniz nella web serie di Prime Video Jack Ryan. Nel 2020 ha ricoperto il ruolo di Murat nel film “Gercek Olamaz” diretto da Korhan Ugur. Dopo essere stato scelto anche per il progetto “Love 101” in onda su Netflix, Kaan ha ottenuto il ruolo del protagonista Ilgaz Kaya nella serie in onda su Kanal D Segreti di famiglia, accanto all'attrice Pinar Deniz. Endless Love è un serial composto, in totale, da 74 puntate, suddivise in due stagioni. In Italia è andata in onda, con la prima puntata, a marzo 2024, al termine del boom ottenuto da “Terra amara”. Anche negli Stati Uniti, dove la serie è stata trasmessa, ha suscitato interesse e curiosità risultando la produzione di origine turca più seguita e vista di sempre. Segreti di famiglia, invece, ha un totale di 95 puntate per tre stagioni. Ogni episodio originale dura 140 minuti, quindi in Italia, essendo suddivisi in episodi di circa 40/45 minuti, diventano 285. Per quanto riguarda la sua vita privata, Kaan Urgancioglu si è sposato il 19 giugno 2023. L’attore è convolato a nozze con Burcu Denizer, una giovane imprenditrice, ad Atene. I due hanno deciso di celebrare le nozze in Grecia. La coppia ha avuto un figlio, chiamato Ardic, nato l'8 dicembre 2023.