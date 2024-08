Centergross. Successo per la missione negli Emirati

Missione a Dubai per il Centergross a caccia di nuovi mercat. Il principale distretto europeo per il Pronto Moda, in questi giorni ha concluso con successo una prima missione nel paradiso del lusso nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna. La delegazione, composta da Alessandro Nardone (Communication Manager), Riccardo Collina (Phygital Export Manager) e Roberto Corbelli (Art Director), ha avuto molti contatti ed esplorato opportunità di mercato per i brand moda del distretto. In cantiere un evento da organizzare a novembre. Durante i tre giorni nella città degli Emirati Arabi Uniti la delegazione ha tenuto 15 incontri con potenziali partner e fornitori.

"In un mercato molto competitivo come quello di Dubai, è fondamentale sviluppare una strategia di lungo termine, sostenibile operativamente e finanziariamente. Bisogna costruire relazioni solide e a promuovere il Made in Italy così come il modello di business del Pronto Moda" dice il presidente di Centergross, Piero Scandellari.

Centergross lavorerà con i partner locali per definire le modalità operative e strategiche per l’ingresso dei brand nel mercato di Dubai, contribuendo così allo sviluppo globale delle aziende e all’espansione nei mercati del Medio Oriente e oltre. La forza di questa grande struttura, iniziata nel 1977, è data dal rappresentare la più grande area commerciale business-to-business europea della Moda Pronta: 1 milione di metri quadri di cui 400mila area espositiva e 100mila metri quadri dedicati a uffici e servizi, con 700 attività commerciali di cui oltre 400 brand moda.

E.D.