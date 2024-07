Capelli voluminosi, il ritorno del look anni ’90

Quest’estate la moda dei capelli riscopre un trend anni ’90, a dire il vero mai tramontato del tutto: quello dei capelli voluminosi e movimentati. Le icone di riferimento sono Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Jennifer Lopez che trent’anni fa erano perfette testimonial di questa tendenza. E proprio dalle foto delle top model e delle popstar dell’epoca prende spunto il trend che oggi viene riproposto e rivisitato con un tocco più fresco e contemporaneo.

Preparazione

Per ottenere una chioma vaporosa occorre partire da una buona detersione. Vanno usati shampoo e balsamo volumizzanti per dare corpo ai capelli fin dalla radice. Meglio evitare, invece, prodotti troppo densi e con molti componenti – soprattutto quelli chimici e aggressivi – che potrebbero appesantire le fibre capillari. Dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano, va applicata una mousse volumizzante oppure si può usare uno spray, che aiuta a dare struttura alla texture del capello, soffermandosi su radici e lunghezze.

Phon e diffusore

I capelli vanno asciugati a testa in giù, adoperando un phon di buona potenza, per creare volume alle radici. Potrebbe essere utile usare anche un diffusore per distribuire uniformemente il calore e prevenire l'effetto crespo. Per sollevare le radici e creare onde morbide è perfetta una spazzola rotonda: le singole ciocche vanno arrotolate attorno alla spazzola, mantenendo il calore del phon concentrato sulle radici.

Bigodini

Chi ha una discreta manualità può realizzare la piega con phon e spazzola tonda, ma per chi preferisce una soluzione più semplice, vanno bene i classici bigodini. Come sceglierli? Quelli in velcro di diametro medio-grosso sono ideali per creare onde morbide e disciplinate. Prima di posizionarli sui capelli umidi, è comunque utile spruzzare un po’ di spray volumizzante o applicare una noce di mousse o schiuma. Si asciugano poi le lunghezze con una spazzola tonda, arrotolando le ciocche attorno ai bigodini partendo dalle punte e risalendo verso le radici, proprio per dare volume a queste ultime.

I bigodini si lasciano in posa fino a completa asciugatura e, prima di rimuoverli, si spruzza la lacca. Una volta tolti, scuotere la chioma a testa in giù per un effetto naturale e pettinare con una riga laterale per massimizzare il volume. I bigodini in plastica, da applicare sui capelli umidi sempre con un po’ di spray o musse, sono un'altra opzione per ottenere un look voluminoso come quello che andava di moda negli anni ’90. In questo caso si dividono i capelli in sezioni e poi si ricavano ciocche di media grandezza; queste, dunque, vanno arrotolate attorno ai bigodini in plastica partendo dalla nuca. Vanno infine fissati con una retina durante la fase dell’asciugatura con il phon o sotto il casco. Questi bigodini, a differenza di quelli flessibili, evitano l'effetto ricci a spirale. A prescindere dal metodo utilizzato, alla fine della messa in piega si può spruzzare una lacca leggera che mantenga il volume e la forma dei capelli.

Tecniche di styling

Per la cotonatura delle radici, per aggiungere volume extra, vanno sollevate piccole sezioni di capelli e vanno pettinate in direzione opposta alle stesse radici. Un’alternativa consiste nell’uso di clip, forcine o mollette dopo aver asciugato i capelli: si prendono le singole ciocche, le si arrotolano su se stesse sollevando le radici e si fissano sulla sommità della testa prima scaldandole col phon e poi facendole raffreddare per una decina di minuti almeno prima di levarle.

Consigli

Se si vuole portare una chioma vaporosa e impiegare poco tempo per la messa in piega casalinga, l’ideale è un taglio a strati leggeri, con una leggera scalatura, come nel butterfly cut. Alcune tecniche di colore, come il balayage o le meches, possono creare l'illusione di maggior volume grazie ai giochi di luce e ombra. Per non lavare i capelli troppo spesso, stressandoli, all’occorrenza per rinfrescarli si può usare uno shampoo secco tra un lavaggio e l'altro. Andrebbero invece fatti periodicamente degli impacchi nutrienti e delle maschere idratanti e volumizzanti.