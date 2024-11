Capelli cold brew brown, il castano freddo più amato dalle star

Il Cold Brew Brown è la sfumatura di castano più desiderata dell’autunno 2024 e dell’inverno 2025: un classico senza tempo che si rinnova in una versione elegante e moderna. Ispirato al colore profondo e intenso del caffè, il Cold Brew Brown esalta il colore degli occhi scuri, dona luminosità alla pelle ed è perfetto per chi cerca un look sobrio e adatto a contesti formali, pur avendo un’allure contemporanea. Hanno sfoggiato spesso questa nuance anche celebrities come Lily Collins, Meghan Markle, Zendaya, Kim Kardashian e Olivia Palermo.

Colore su misura

Uno dei punti di forza di questa colorazione è che può essere personalizzata a seconda delle altre caratteristiche. Per esempio si può optare per una leggera schiaritura o si possono aggiungere sfumature più luminose, mantenendo comunque una base castana scura e fredda. È ideale su chi parte da una tonalità profonda, quasi nera, color moka o cioccolato fondente. Una variante particolarmente apprezzata per chi non vuole i capelli troppo scuri è quella dell’Ash Brown, un marrone cenere altrettanto intenso ma più freddo, ottenuto grazie a riflessi applicati con tecnica naturale per un effetto luminoso e morbido.

Tagli ideali

Per valorizzare i capelli Cold Brew Brown, si possono scegliere dei tagli che esaltano l’eleganza naturale di questa nuance. Da questo punto di vista i migliori haircut da sono il bob classico o il lob, uno scalato medio-lungo, uno shag moderno, un pixie cut corto e sbarazzino o, ancora, capelli medio lunghi con frangia a tendina.

Come mantenere il castano freddo

Per preservare la freschezza di questo castano freddo, è utile utilizzare uno shampoo verde, che contrasta i riflessi gialli e arancioni, mantenendo la profondità del colore. In salone, previo consulto con uno specialista, si può ravvivare e rafforzare il tono freddo con bagni di pigmento cenere, ideali anche tra una colorazione e l'altra per prolungare la durata della tinta.

Il trucco perfetto

Un castano freddo è elegante e sofisticato, e il make-up ideale per esaltarlo punta a tonalità neutre e altrettanto fredde, che valorizzano i tratti naturali senza contrastare troppo il colore dei capelli. Per la base viso bisognerebbe scegliere un fondotinta che corrisponda perfettamente al tono e al sottotono della propria pelle. Il Cold Brew Brown risalta particolarmente con basi opache o leggermente satin, che donano all’incarnato un aspetto uniforme e curato. Per il contouring si possono usare tonalità taupe o marrone freddo, evitando toni troppo caldi. Per il blush, invece, conviene optare per rosa neutri o malva. Per quanto riguarda lo sguardo, si consigliano ombretti dalle tonalità invernali come il grigio, il taupe, il marrone freddo, il malva e il prugna, un eyeliner marrone freddo, grigio antracite o nero, un rimmel nero o marrone scuro, sempre con sottotoni freddi, così come la matita, il mascara colorato o la polvere da usare sulle sopracciglia. Le labbra possono essere valorizzate da rossetti dalle tonalità nude quali il rosa malva, il taupe, il rosa antico o il prugna. Per dare un po’ di luce in più può essere utile adoperare un illuminante leggermente satinato in una tonalità champagne o perla, senza riflessi dorati o caldi.