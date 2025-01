Capelli castani e riflessi biondi, i 5 look di tendenza

I riflessi biondi su capelli castani sono una delle tendenze di colorazione più apprezzate, ideali per aggiungere movimento, corpo e luminosità alla chioma senza ricorrere a cambiamenti drastici. Questa tecnica si ottiene grazie a un gioco di equilibri e sfumature che rende l’effetto naturale e sofisticato. Un look che da tempo caratterizza celebrity come Gisele Bündchen, Jennifer Lopez, Jessica Alba e Beyoncé.

I 5 look più belli

Tra le ultime tendenze per i capelli castani illuminati da schiariture ci sono almeno 5 idee a cui ispirarsi: i capelli corti con schiariture naturali sui toni dell’ambra o del biondo miele, il contouring morbido su capelli lunghi e mossi, le chiome con riflessi biondo cenere, se si preferiscono le schiariture fredde, il wolfcut, uno dei tagli più alla moda in questo momento, con leggere schiariture dorate e un raffinato mélange in cui il castano si intreccia armoniosamente con il biondo cannella, una delle nuance predilette per quest’anno.

Tecniche principali

Il segreto per ottenere un effetto luminoso e naturale sta nella scelta della giusta tecnica di schiaritura, che può variare in base al risultato desiderato. Affidarsi a un parrucchiere esperto è fondamentale per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Fino a pochi anni fa erano molto popolari i colpi di sole, che stanno tornando in auge. La base castana rimane intatta, mentre vengono selezionate e schiarite alcune ciocche per un effetto più deciso. Questo look può essere ottenuto con ciocche di varie dimensioni, fino a quelle più larghe, chiamate meches.Il balayage prevede schiariture dall’effetto molto naturale, che si integrano perfettamente con la base castana. Le sfumature bionde possono essere applicate alle punte o su ciocche selezionate per creare movimento e profondità. Lo shatush, invece, dona un effetto sunkissed, con schiariture extra naturali che ricordano il risultato di una lunga esposizione al sole. Questo metodo viene solitamente eseguito a mano, per creare sfumature su misura. Con l’ombré, infine, si crea un contrasto marcato tra la base scura e le punte più chiare, per un look deciso e grintoso.

Riflessi versatili e dinamici

I riflessi biondi, se realizzati da un professionista, possono adattarsi a qualsiasi tipo di capello. L’importante è mantenere un effetto naturale e graduale, senza esagerare con il contrasto tra le schiariture e la base. Per un risultato equilibrato, sarebbe opportuno non discostarsi troppo dal colore naturale, soprattutto all’inizio, per evitare di danneggiare la chioma. Inoltre, i riflessi biondi su base castana sono a bassa manutenzione e non richiedono di andare in salone con troppa frequenza. Rappresentano una scelta ideale anche per chi desidera dare più luce, movimento e profondità alla propria chioma, quando non è troppo scura in partenza.

Altri consigli

Il colore per eccellenza 2025, per l’azienda statunitense Pantone, che detta i trend cromatici annuali, è il Mocha Mousse, richiesto anche per quanto riguarda i capelli. Come spiegano gli esperti, si tratta di un castano caldo intenso e avvolgente, fresco e moderno, perfetto per chi vuole una tonalità sofisticata che si distingua con eleganza e sobrietà. Per quest’anno, poi, sembra esserci un'evoluzione dello stile per le tonalità fredde come quelle del biondo platino o dei capelli argentati, che saranno arricchiti da sottili sfumature dorate più calde, creando un effetto morbido e armonioso. Un grande classico intramontabile, da tenere in considerazione per castane e bionde, è il Vintage Blonde o biondo Old Hollywood, una sfumatura né troppo calda né troppo fredda, con riflessi dorati e nuance cremose e avvolgenti, tipica di dive immortali come Grace Kelly e Marilyn Monroe, ma anche di star più moderne come Goldie Hawn e Drew Barrymore.

Cura costante

Per mantenere riflessi biondi su capelli castani, è essenziale seguire una routine mirata che preservi la luminosità e la salute dei capelli trattati. Un buon punto di partenza è l’utilizzo di uno shampoo violetto, da applicare una volta alla settimana, che aiuta a neutralizzare i toni gialli e aranciati, mantenendo i riflessi biondi freschi. È altrettanto fondamentale uno shampoo delicato specifico per capelli colorati per detergere bene la cute, senza irritarla, e proteggere la colorazione. Bisognerebbe usare costantemente anche maschere idratanti e nutrienti e fare trattamenti rinforzanti per le chiome più fragili e danneggiati.