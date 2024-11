Una balena a New York: sorpresa sotto il ponte di Brooklyn

Roma, 27 novembre 2024 – Non un’apparizione da tutti i giorni, quella di una balena nell’East River newyorkese: lunedì gli abitanti della Grande Mela sono stati sorpresi da un cetaceo che nuotava sotto il celebre Ponte di Brooklyn. Una fotografia, scattata dalla riva del fiume, ha immortalato la coda dell’animale mentre sbatte contro la superficie del corso d’acqua.

La Guardia Costiera statunitense ha confermato l’avvistamento, ma non ha potuto individuare la specie a cui apparteneva la balena avvistata: il portavoce Logan Kaczmarek ha detto a The Gothamist che potrebbe trattarsi di una megattera – i cui avvistamenti sono piuttosto comuni lungo le coste della città –, oppure di una balena franca nordatlantica, in via d’estinzione e in genere più difficile da avvistare, anche se quest’estate – secondo quanto riportato da FoxNews – ne sono stati visti ben 80 esemplari a largo delle coste di Long Island.

L’unica immagine catturata del passaggio della balena non presenta elementi identificativi visibili e questo rende impossibile per gli esperti confermare la sua età o le sue dimensioni. L’associazione Gotham Whale ha identificato il cetaceo come una megattera: in base ai predecessori che hanno frequentato l'area in passato, l’organizzazione stima che si tratti di un giovane tra i 7 e i 10 metri di lunghezza.

Danielle Brown, direttrice della ricerca dell’organizzazione ha definito la sua comparsa “inusuale”: “È molto, molto più comune vederli nell'oceano lungo la costa. Abbiamo avuto solo rari casi in cui si sono spostate nel fiume, ma succede”, ha dichiarato al NYPost.

Secondo la ricostruzione dei suoi spostamenti, la megattera ha nuotato attraverso il Buttermilk Channel, lo stretto passaggio tra Governor's Island e Red Hook, a circa 65 chilometri di distanza dalle zone di alimentazione tipiche della balena. Brown ipotizza che potesse essere semplicemente a caccia di un pasto: il Menhaden dell'Atlantico, uno degli spuntini preferiti dalle megattere, si trova comunemente in questo passaggio d'acqua, così come il pesce persico bianco, il branzino a strisce, la platessa, il branzino nero e altro ancora.

“Le balene seguono i pesci ovunque vadano. Quindi a volte questo significa dirigersi a nord nel fiume, e sembra che ciò accada maggiormente in questo periodo dell'anno”, ha spiegato Brown. Di solito le megattere evitano la città, forse in parte a causa dell'elevato traffico di imbarcazioni.

Sebbene abbia descritto l'avvistamento come “non del tutto insolito”, Brown ha ricordato che l'ultima volta che una megattera è apparsa nell'East River è stato nel 2022: “Sono passati un paio d'anni, ma abbiamo registrato altre specie interessanti nel fiume Hudson – ha riportato Brown al NYPost – Per esempio, nel corso degli anni sono stati avvistati molti delfini, quindi sappiamo che è possibile che queste specie si spostino in quella direzione, ma naturalmente è sempre una sorpresa”.

Un passaggio, quello nell’East River, che non è privo di pericoli. Brown ha spiegato che “in quell'area ci sono molti rischi per una balena, – ha detto l’esperta – quindi speriamo che questa sia al sicuro e che la gente faccia attenzione quando è in barca nella zona”.