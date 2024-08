In auto senza aria condizionata, come rinfrescare il veicolo d’estate

Roma, 8 agosto 2024 – Nelle giornate estive i posti chiusi possono trasformarsi in un vero e proprio forno infernale. È il caso, per esempio, delle auto parcheggiate sotto il sole rovente. La temperatura all'interno dell’abitacolo può impennarsi rapidamente, causando disagi e potenziali rischi per la salute. Se si possiede un veicolo senza aria condizionata o si desidera limitarne l’uso per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi, esistono metodi alternativi per rinfrescare l’abitacolo.

Finestrini abbassati

Una pratica semplice è mettere in moto e tenere abbassati almeno due finestrini durante la marcia, per favorire il ricambio dell’aria. Tuttavia, recenti studi hanno evidenziato che mantenere i finestrini aperti può anche aumentare l’esposizione agli agenti inquinanti, soprattutto in contesti urbani e metropolitani. Serve dunque equilibrio.

Ventilatore portatile

In commercio esistono ventilatori portatili alimentati a batterie, da collegare all’accendisigari o alla presa USB. La maggior parte dei modelli è dotata di ventose o meccanismi di aggancio per il montaggio su alette parasole o sullo specchietto retrovisore, offrendo una circolazione d’aria uniforme all’interno dell’abitacolo.

Ghiaccio

Un altro rimedio fai-da-te, se l’auto è bollente, consiste nel collocare del ghiaccio in un recipiente sul pavimento del veicolo. In questo modo, messo in moto il mezzo, l’aria calda proveniente dalle bocchette del sistema di ventilazione passa sopra il ghiaccio, abbassando gradualmente la temperatura dell’abitacolo. Per viaggi lunghi, ci si può portare del ghiaccio di scorta in una borsa frigo.

Panni bagnati

Un rimedio fai-da-te ma efficace consiste nel posizionare un panno umido sulle griglie del sistema di ventilazione. L’aria calda in entrata si raffredderà passando attraverso il panno bagnato. Per un risultato migliore, prepara diversi stracci da sostituire una volta asciugati.

Pellicole oscuranti

Le pellicole oscuranti, applicate ai vetri dell’auto, possono ridurre significativamente la quantità di calore all’interno del veicolo. Queste pellicole schermano efficacemente i raggi solari, rendendo la temperatura più accettabile. Prima di metterle sul veicolo, è opportuno consultare le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per assicurarsi che siano conformi alle normative.

Abiti freschi

Indossare abiti adeguati può aiutarti a viaggiare più fresco senza la necessità di accendere l’aria condizionata. In estate, bisogna scegliere di indossare indumenti larghi, comodi e realizzati con tessuti naturali, leggeri e traspiranti come cotone, shantung, garza, lino e seta. Vanno bene capi di colori chiari, come il bianco, che assorbono meno calore. Per quanto riguarda le calzature, sono funzionali sandali chiusi o con lacci dietro alla caviglia: mantengono i piedi freschi e ben aderenti ai pedali, garantendo sicurezza alla guida per chi deve mettersi al volante.

L’esperto

Il professore di fisica e conduttore televisivo Vincenzo Schettini, molto seguito sui social, ha pubblicato un video online ottenendo oltre 2 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Nel tutorial il prof. Schettini spiega che in una giornata in cui si raggiungono i 35°, un’auto può arrivare a superare i 50° nel giro di una decina di minuti, sottolineando l'importanza dell’uso di schermi argentati o parasole per prevenire l'eccessivo riscaldamento riflettendo la luce solare.

L’esperto di fisica e social consiglia di non utilizzare immediatamente l'aria condizionata per raffreddare l'auto, anche laddove essa sia disponibile. “La prima cosa da fare è liberarsi dell'aria calda all'interno”, spiega nel filmato. Per farlo, Schettini suggerisce di aprire il finestrino del lato passeggero e utilizzare lo sportello del lato conducente come soffietto, muovendolo rapidamente per creare una corrente d'aria e favorire il ricambio, rinfrescando così il veicolo.