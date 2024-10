Audrey Hepburn, i segreti di bellezza raccontati nell’ultima biografia-fumetto

Roma, 18 ottobre 2024 – Audrey Hepburn, diva indimenticabile, con il suo stile impeccabile e la sua bellezza delicata, è entrata da tempo nella leggenda. Scomparsa il 20 gennaio 1993, l’attrice continua, ancora oggi, a ispirare intere generazioni. Il suo fascino, discreto e sofisticato, è rimasto intatto negli anni, superando mode e tendenze. Per quanto ci possa sembrare incredibile, la Hepburn era insicura rispetto al proprio aspetto. Ma tuttora è amata e ammirata dalle donne di tutte le età, dalle nonne e alle zie fino alle ragazze della Gen Z.

Biografia-fumetto

L'immagine dell'attrice, soprattutto nella sua versione più iconica come Holly Golightly in ‘Colazione da Tiffany’, è tra le più imitate e omaggiate. Sebbene ci abbia lasciati da più di trent'anni, Audrey è ancora molto presente attraverso biografie, mostre e film. Tra le ultime celebrazioni spicca una biografia a fumetti, ‘Audrey Hepburn’ di Eileen Hofer e Christopher, che ripercorre la sua infanzia durante la Seconda Guerra Mondiale e il suo percorso nel mondo del cinema e del teatro. Questo lavoro, realizzato con la collaborazione del figlio Luca Dotti, è considerato uno degli omaggi più commoventi dedicati alla diva.

Fonte di ispirazione

Hepburn è anche un punto di riferimento per il mondo della bellezza. Il suo stile è diventato un'ispirazione per le donne di oggi: dalla sua frangetta sbarazzina (Audrey bangs) alle sue sopracciglia perfettamente definite e iconiche (Audrey brows), il suo look rimane sempre attuale. Celebrità moderne come Lily Collins, Zoe Kravitz e Meghan Markle prendono spunto da lei per apparire chic ed eleganti, confermando che lo stile Hepburn è una scelta sicura e senza tempo.

Pelle di porcellana

Audrey credeva fortemente nell'importanza di curare la propria immagine, rivelando che parte della sua bellezza era dovuta alla skincare di Erno Laszlo, celebre cosmetologo ungherese. Il suo rituale comprendeva un sapone al fango del Mar Morto che donava alla sua pelle una luminosità inconfondibile. Anche le sue ciglia, curate meticolosamente dal truccatore italiano Alberto De Rossi, e il suo taglio corto pixie cut sono elementi fondamentali del suo look iconico.

Cosmetici preferiti

Audrey era una grande fan dei prodotti Estée Lauder e si narra che uno dei rossetti che indossava in ‘Colazione da Tiffany’, il Mocha Pink, appartenesse proprio a questa casa cosmetica. Anche in fatto di profumi, la diva lasciò un segno indelebile: Hubert de Givenchy creò per lei la fragranza ‘L'Interdit’, un profumo inizialmente riservato solo all'attrice, poi commercializzato con il suo consenso. Da allora, il prodotto è stato rivisitato più volte, fino alla recente versione che racchiude note fiorite e accenni speziati e legnosi.