Atmosfere d’amore. E un tour in slitta

Il Mercatino di Siror, il più antico del Trentino, come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero per Natale in un romantico ’Christkindlmarkt’ tra sapori e oggetti artigianali. Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico diventano pittoresche botteghe dove trovare decorazioni, presepi, produzioni artigianali e proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie. Consigliato un tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli. Info: www.sanmartino.com