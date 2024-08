Alessio Foconi al centro delle critiche, la fidanzata lo difende: chi è Mariavittoria Cozzella

Cosa è successo ad Alessio Foconi? Il fiorettista che con i colleghi ha fatto ottenere la medaglia d’argento a squadre all’Italia nella scherma alle Olimpiadi - perché non va dimenticato che una squadra riesce ad arrivare alle Olimpiadi grazie al contributo di tutti i propri atleti - è stato al centro di quello che tecnicamente è definito “shitstorm”. Ovvero una tempesta di letame. Sotto accusa il suo ingresso in pedana, visto che Foconi ha incassato un pesante 5-0 che ha consentito al Giappone di vincere la medaglia d’oro.

In tanti utenti del web hanno criticato il suo impiego, che è in realtà avvenuto per il fatto che il regolamento della scherma prevede che un atleta che non viene impiegato non abbia diritto alla medaglia. Insomma, è stato un gesto di correttezza sportiva da parte del ct della Nazionale.

Correttezza che non hanno dimostrato gli utenti del web che hanno messo il fiorettista romano alla gogna social.

“Il mio ragazzo ha partecipato a due Olimpiadi, e in questa, insieme ai suoi meravigliosi compagni, ha vinto anche una medaglia d’argento. Non è riuscito a dare il meglio di sè e mi dispiace molto perché quando Ale tira, s’illumina tutto” a intervenire è Mariavittoria Cozzella, fidanzata di Alessio Foconi. “Purtroppo le Olimpiadi nel bene e nel male sono una vetrina gigantesca per gli sportivi, che, nel caso della scherma, non sono molto abituati alle offese perché di solito nessuno se li caga mai - scrive sui social -. Ma la realtà è che ha già fatto tantissimo e io sono felice da morire di averlo stasera nel mio letto. Lui e la sua bellissima medaglia. Penso che la incornicerò e la terrò vicino al nostro letto. E quando gli passerà la tristezza anche lui le vorrà bene. E quando saremo vecchi e la guarderemo non ci ricorderemo di quelle 5 stoccate, ma di una vita fatta di cose belle, di sangue, di impegno e di dedizione. E una vita così non la vivono tutti. E io sono grata di viverla ogni giorno insieme a lui. Auguro a ognuno di voi di avere un Alessio al vostro fianco nella vita”.

Chi è Mariavittoria Cozzella? Attrice per vocazione e di professione, la ragazza è molto attiva sui social network. Ma agli appassionati de ‘Il paradiso delle signore’ non sarà sfuggita l’identificazione dell’attrice con il personaggio di Dora Vianello, una delle “veneri” più amate del Paradiso. Attrice da grande, ma attrice da bambina: Mariavittoria Cozzella ha recitato anche in ‘Sei forte maestro’, telefilm del 1998 con Emilio Solfrizzi.