Spiedini di verdure e tartufo

SPIEDINI DI VERDURE

Ingredienti per 4 persone

(8 spiedini)

1 Zucca Butternut

8 Topinambur

8 Cardoncelli

2 Sedano Rapa

2 Cucchiai da cucina salsa di soia

1 Tartufino nero

Per la preparazione

Tagliare le verdure a cubetti e cuocerle a vapore. Successivamente mettere le bucce e gli scarti delle verdure in forno a 180 gradi per 20/30 minuti, fino a tostatura. Una volta estratte dal forno, metterle in 2 litri d’acqua per 30/40 minuti. A seguire, filtrare il composto, rimetterlo sul fuoco per farlo ridurre e aggiungere la salsa di soia. Mettere i pezzi di verdura sugli spiedi. Cuocere gli spiedini alla griglia e, una volta ultimata la cottura, aggiungere la riduzione con il pennello durante la cottura.

Per l’impiattamento

Salare gli spiedini a piacere. In seguito aggiungere il tartufo affettato finemente e bagnare con un giro di olio extravergine di oliva. Al ristorante ’Venissa’ gli spiedini vengono serviti anche con olio aromatizzato all’alloro o al sedano o alle barbe di finocchio.