Halloween 2024: 5 eventi in maschera nei Borghi più belli d'Italia

I Borghi più belli d'Italia ben si prestano per alcuni eventi caratteristici come la festa di Halloween del 31 ottobre. Spesso infatti si contraddistinguono per la presenza di castelli, sono in genere arroccati su alture, con antiche strade lastricate ed un nucleo storico di pietra che già evoca altri tempi e luoghi. E spesso narrano storie antiche che richiamano il Medioevo o, persino, la Divina commedia. Non c'è bisogno, dunque, di troppo trucco e parrucco, per prepararsi a vivere la notte di Ognissanti tra zucche, fantasmi, storie da brivido.

Tra le destinazioni più affascinanti, il borgo di Gradara, nelle Marche, si distingue per la sua celebre Rocca (cui è legata la storia dantesca di Paolo e Francesca), che diventa il palcoscenico perfetto per visite guidate, storie di fantasmi e leggende medievali. Per l'occasione si celebra la HalloweeK, con il Nightmare Show, incubo popolato da 'veri' mostri.

A Montemerano, in Toscana, invece, protagoniste sono le Streghe, con costumi da paura, riti e balli ancestrali intorno al fuoco. Un Viaggio nell’Ombra, dedicato a racconti del terrore, che parte da una chiesa sconsacrata del 1670, sono riservati agli adulti per Halloween nel borgo che lega il suo nome al vino, con la recente apertura di una cantina dove si potrà infine gustare la Lacrima di Morro d’Alba.

A Treia in provincia di Macerata, ci si potrà presentare mascherati per partecipare al gioco Enigma, un Escape room street: i partecipanti dovranno seguire le indicazioni e girare lungo il paese per liberarlo dal fantasma di Corrado di antioca personaggio che assedio proprio questo borgo nel 1263. Punta tutto sugli allestimenti bucolici, invece, Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, che, all'interno della Sagra del marrone, propone l'evento Zucche'n Borg, opportunità per immergersi nella magia dell'autunno con un tocco di magia di Halloween.

Ecco dunque cinque consigli per eventi di Halloween 2024 nei Borghi più belli d'Italia: dove andare, cosa fare e, perché no, anche cosa degustare.