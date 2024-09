BXLBeerFest: Bruxelles alza i boccali alla birra artigianale

Per un weekend autunnale "delizioso", l'appuntamento è a Bruxelles con l'Eat Festival e il BXLBeerFest, che si terranno rispettivamente dal 26 al 29 settembre nei suggestivi padiglioni riqualificati della Gare Maritime, e il 28 e 29 settembre all’interno del complesso di Tour & Taxis. Una vera e propria celebrazione della scena culinaria brussellese, recentemente definita dal New York Times come una "destinazione giovane, dinamica e diversificata".

Eat Festival: piatti d’autore, eventi e degustazioni

Eat Festival, foto Maurine Toussaint (visit.brussels)

L'Eat Festival riunisce il meglio della gastronomia locale, con la partecipazione di chef rinomati, produttori artigianali, mastri casari e pasticceri. Ogni giorno, questi professionisti creeranno menù esclusivi di 3 e 5 portate, disponibili sia a pranzo sia a cena. Un'occasione unica per gustare piatti d'autore, che combinano innovazione e tradizione, in un contesto pensato per far vivere un'esperienza culinaria indimenticabile. L'Eat Festival non si limita solo ai piatti serviti nei ristoranti pop-up. Oltre al cibo, il festival propone una serie di eventi e degustazioni collaterali che arricchiranno l’esperienza. Tra questi spicca il concorso Premier Fromager, dove i migliori mastri casari del Belgio si sfideranno per conquistare il titolo di miglior casaro del paese. E per chi è appassionato di crocchette di gamberi, imperdibile è la gara per trovare la migliore della capitale.

Ma l’esperienza gastronomica non si ferma qui: durante tutto l’evento sarà possibile partecipare a workshop e dimostrazioni culinarie, oltre a visitare il mercato dei produttori locali, che rappresenta una vetrina delle eccellenze artigianali di Bruxelles. Il festival ha anche un’anima green, per ridurre gli sprechi saranno utilizzati nel corso della kermesse stoviglie lavabili e riutilizzabili.

BXLBeerFest: l'eccellenza della birra artigianale

In concomitanza con l’Eat Festival, sabato 28 e domenica 29 settembre, si terrà il BXLBeerFest, evento dedicato alla birra artigianale belga che punta ad imporsi come uno degli eventi di riferimento del settore e non solo. Il festival si svolge non lontano dal centro di Bruxelles, a Tour & Taxis a pochi passi dagli stand dell’Eat Festival, qui si potranno degustare più di 240 etichette, provenienti da circa sessanta birrifici artigianali belgi, accompagnati da una selezione di birrifici internazionali indipendenti.

La birra belga, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, sarà al centro del festival che celebra la tradizione brassicola del Belgio. L’obiettivo del BXLBeerFest è quello di promuovere la cultura della birra artigianale, concentrandosi su produzioni indipendenti e di qualità, con un occhio di riguardo per l’innovazione. Il festival rappresenta una tappa obbligata per tutti gli appassionati di birra, ma anche per coloro che desiderano scoprire nuovi sapori e approfondire la conoscenza di un prodotto che è simbolo della cultura belga.

Birra e cibo: esperienza a tutto tondo

Il BXLBeerFest non è solo birra, ma è anche abbinamento gastronomico grazie ad incontri che mettono sul davanti della scena specialità locali e cuochi promettenti. Un viaggio tra sapori e tradizioni che spaziano dalla birra belga agli ingredienti tipici della cucina locale. Due eventi Eat Festival e BXLBerrFest che rappresentano il meglio di ciò che Bruxelles ha da offrire, unendo sapori, creatività e convivialità in un’atmosfera unica.