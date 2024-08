Le zanzare trasmettono l’encefalite equina orientale (EEE): lockdown in 10 città del Massachusetts

Roma, 26 agosto 2024 - Le zanzare che trasmettono encefalite equina orientale (EEE) all’uomo è l’incubo dei cittadini di alcune città del Massachusetts, Stati Uniti. Una situazione così potenzialmente pericolosa che i funzionari sanitari hanno consigliato tutti di rimanere in casa e hanno istituito un coprifuoco a partire dalle 18 per le attività all'aperto almeno fino a ottobre.

Un caso di EEE trasmessa a un uomo

A far scattare l'allarme è stato un caso umano di EEE, trasmessa dalle zanzare, il primo caso a livello nazionale da quattro anni (Non è stata resa nota la residenza e l'identità dell'uomo infetto, si sa che ha 80 anni, vive a Oxford e ha contratto la malattia la settimana scorsa, ndr). E dalle analisi delle aree messe sotto coprifuoco risulta che i fastidiosi insetti sono positivi al virus. In tutto sono una decina le comunità del Massachusetts in cui è scattato lo stato di allerta. A dare l'esempio è stata Oxford dove il lockdown serale era scattato nei giorni scorsi volontariamente per il timore del virus.

Le zanzare trasmettono encefalite equina orientale (EEE), le autorità di alcune città del Massachusetts, Stati Uniti, hanno istituito il coprifuoco

Stare in casa e usare spray repellenti

Ora la paura si sta spandendo a macchia d'olio e gli esperti consigliano, oltre a non uscire dopo il tramonto, anche a coprirsi e di fare uso massiccio di spray repellenti. Inoltre nelle zone a rischio sono stati cancellati gli eventi sportivi serali, anche scolastici. Gli due ultimi casi negli Usa sono stati segnalati quest'anno in Vermont e New Jersey. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno ricordato ai cittadini che la EEE "è una patologia rara ma grave", il virus trasmesso dalle zanzare infette presenta un pericolo per la salute "significativo". E anche se la maggior parte dei casi è asintomatica o dà pochi disturbi, il 30% dei contagiati può sviluppare una infiammazione cerebrale, che a sua volta può portare a danni neurologici permanenti. Inoltre non esiste né un vaccino che una cura per la malattia.

Meningite, convulsioni e coma. Conseguenze dopo

L'Encefalite equina orientale negli uomini, nei casi peggiori, causa febbre e gonfiore cerebrale e può portare a convulsioni e coma. Il virus hanno sottolineato i funzionari alla cittadinanza "che si tratta di una malattia estremamente grave con terribili conseguenze fisiche ed emotive, indipendentemente dal fatto che la persona riesca a vivere dopo aver contratto il virus". Le persone affette da casi gravi possono sviluppare infatti meningite, gonfiore del cervello e del midollo spinale.

Sintomi EEE, si muore in 2/10 giorni

I sintomi della EEE includono febbre, mal di testa, vomito, diarrea, convulsioni, cambiamenti comportamentali, sonnolenza e persino coma. I medici, visto che non esiste un trattamento specifico, possono solo fornire supporto per gestire i sintomi con farmaci per il dolore e liquidi idratanti. Circa il 33% delle persone affette muoiono in breve tempo: da due a dieci giorni dopo la comparsa dei sintomi. Chi sopravvive può riportare danni cerebrali e disabilità, e possono morire entro pochi anni dalla guarigione dall'infezione iniziale.

Aumento temperature favorisce malattia

Negli Stati Uniti ogni anno vengono segnalati solo pochi casi, quasi tutti negli Stati della costa orientale o del Golfo. L'anno peggiore fu il 2019 con 38 casi, ma secondo gli esperti l'aumento delle temperature, dell'umidità e delle precipitazioni potrebbe portare a un incremento della diffusione del virus: solo da zanzara a uomo, e cavallo, e non c'è trasmissione da uomo a uomo o da animale a uomo.