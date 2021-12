New York, 1 dicembre 2021 - Casi di variante Omicron stanno spuntando in varie parti del mondo, la nuova mutazione del Covid spaventa e molti stati tornano a chiudere o pensano di farlo. Secondo il Washington Post, che cita alcune fonti vicine all'amministrazione Biden, gli Stati Uniti si apprestano a una stretta sui viaggi: potrebbe venir richiesto a tutti i viaggiatori in ingresso, inclusi gli americani, di effettuare il test per il coronavirus un giorno prima del volo, a prescindere dalla vaccinazione. A Washington valutano anche un'auto-quarantena di sette giorni per tutti coloro che entrano nel Paese, inclusi i cittadini americani.

Il Giappone, che ha confermato due casi di variante sudafricana, ha ufficialmente chiesto alle compagnie aeree di sospendere fino a fine dicembre le prenotazioni di voli internazionali in entrata, ha reso noto il ministero dei Trasporti e del Turismo giapponese. Inoltre stop per un mese, a partire da oggi, per le prenotazioni di voli interni. Vietato l'ingresso anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno provenienti dai Paesi considerati a rischio per la nuova variante: Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

Ma le chiusure non sono la soluzione, non fermeranno la variante Omicron, afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in un documento tecnico: "I divieti generali di viaggiare non impediranno la diffusione a livello internazionale della variante e comportano un importante peso sulle persone e sui mezzi di sostentamento. Inoltre, possono avere un impatto negativo sugli sforzi mondiali durante la pandemia dissuadendo i Paesi dal fare segnalazioni e dal condividere i dati epidemiologici e di sequenziamento".

Inoltre le autorità olandesi fanno sapere che probabilmente l'Omicron è arrivato nel Paese prima del 29 novembre, il giorno dell'arrivo dei due voli dal Sudafrica con 14 passeggeri positivi. "Abbiamo trovato la variante Omicron in due tamponi effettuati il 19 e il 23 novembre", ha reso noto l'Istituto nazionale per la salute pubblica.

Intanto i casi di variante Omicron iniziano ad essere registrati in vari punti del pianeta. In Brasile le autorità sanitarie hanno individuato due positivi alla variante, sarebbero i primi contagiati Omicron in America Latina. Si tratta di un uomo ed una donna brasiliani arrivati a Sao Paulo dal Sudafrica dove svolgono attività di missionari (In realtà sono rientrati nel Paese prima che si conoscesse la nuova mutazione, e con un tampone negativo, poi sono risultati positivi a un secondo controllo il 25 novembre). Ci sarebbe anche un terzo caso sospetto, ma le analisi non sono ancora complete. Le autorità sanitarie della Nigeria hanno registrato i primi tre casi della nuova mutazione: sono tre passeggeri arrivati dal Sudafrica. La Sanità nigeriana ha annunciato anche di aver già sequenziato la nuova variante in casi Covid a ottobre. La variante è stata identificata, ha confermato il direttore generale del Cdc nigeriano Ifedayo Adetifa, "in test effettuati a ottobre 2021".

Un primo caso Omicron anche in Arabia Saudita. Secondo la Spa, l'agenzia stampa ufficiale del regno, ad infettarsi è stato un cittadino di una nazione nordafricana, i cui contatti sono stati isolati.

