Roma, 1 dicembre 2021 - Occhi puntati sul bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia del ministero della Salute. I primi dati che arrivano non sono confortanti: in Veneto si registrano un nuovo balzo dei contagi Covid e altri 14 decessi e i casi sono cresciuti rispetto ai ieri in diverse Regioni. Nel tardo pomeriggio i numeri nazionali ci daranno un quadro più completo della situazione pandemica, soprattutto per quanto riguarda ricoveri ordinari e terapie intensive che sono in aumento da giorni.

Sommario

"Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva. Anche l'incidenza settimanale aumenta. L'indice di trasmissibilità si mantiene sopra l'uno - ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, all'Healthcare Summit del Sole24ore. Per quanto riguarda la nuova variante Omicron, invece, "c'è bisogno di più tempo" perché "i dati rispetto alle sue caratteristiche sono ancora pochi".

Intanto l'Austria ha esteso il lockdown per altri dieci giorni e arrivano numeri pesanti dalla Germania, dove oggi sono stati registrati altri 67mila contagi e 446 morti, il numero più alto da febbraio. Secondo la portavoce del governo tedesco "la situazione è drammatica" e si pensa a nuove misure. Sul tavolo il lockdown per non vaccinati e l'obbligo vaccinale.

Regioni / Veneto

Nuovo boom di contagi da Coronavirus in Veneto dove si registrano 2.656 nuovi casi. Sale anche l'incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi, di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici, che è del 2,76%. Pesante anche il conto delle vittime, che con 14 morti nelle ultime 24 ore, salgono a 11.977 da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 32.107 (+1.258). Cresce la pressione sulle strutture sanitarie: sono 568 (+15) i ricoverati in area non critica e 108 (+3) i pazienti in terapia intensiva.

Si registra ancora una vittima per Covid in Alto Adige che porta a 1.241 il totale dei morti in Provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Cresce anche il numero dei nuovi casi che sono 679: 508 rilevati da 3.282 tamponi molecolari e 171 da 7.006 test antigenici. Resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati: sono 12 in terapia intensiva, 99 nei normali reparti ospedalieri e 64 postacuti nelle strutture private convenzionate.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 559 su 29.418 test di cui 10.536 tamponi molecolari e 18.882 test rapidi. Lo comunica sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 1,90% (6,3% sulle prime diagnosi).

Tre decessi e oltre cento contagi, 116, in Umbria. In Basilicata 48 dei 1.015 tamponi molecolari processati hanno dato esito positivo; in Molise 27 casi.