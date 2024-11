Usa, trequarti degli americani adulti sono sovrappeso o obesi. I bambini uno su tre. L’allarme dei medici

Roma, 15 novembre 2024 - Gli americani sono sempre più sovrappeso. Lo dice uno studio studio pubblicato dalla rivista medica The Lancet che sottolinea come quasi tre quarti degli adulti negli Stati Uniti siano in 'appesantiti' o addirittura obesi. Un dato in costante peggioramento se si considera che nel 1990 erano più o meno la metà.

Più rischi per la salute

Una situazione devastante per la salute dei cittadini che si trovano alle prese con l'aumento del rischio di diabete, della pressione alta, delle malattie cardiache, e di conseguenza un'aspettativa di vita più corta.

Un bambino su tre sovrappeso

E se mangiano male gli adulti, anche i bambini non avranno una alimentazione migliore, infatti lo studio lancia l'allarme anche per i più piccoli: oltre uno su tre risulta ora in sovrappeso o obeso. Gli esperti sottolineano che serve un'aggressiva politica di intervento, se no si stima che entro il 2050 l'obesità interesserà quasi 260 milioni di americani.

Esperta: “La considero un’epidemia”

Marie Ng, professore associato all'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'University of Washington School of Medicine e co-autrice dello studio non nasconde la preoccupazione: "La considererei come un'epidemia", aggiungendo che le misure prese dal sistema sanitario globale hanno fallito e che occorre una riforma significativa per evitare il disastro.

In India un quarto dei diabetici al mondo

E non se la passano meglio l'India che ospita un quarto del totale mondiale di affetti da diabete, sia del tipo 1 che del 2. Lo ha rivelato sempre Lancet ieri in occasione della Giornata mondiale del diabete. La ricerca si basa su dati raccolti nel 2022 in Cina, Stati Uniti, Pakistan, Indonesia e Brasile. Dei 212 milioni di diabetici indiani, più della metà non riceve alcun tipo di trattamento.