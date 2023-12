Usa 2024, la Corte Suprema del Colorado esclude Donald Trump dalle primarie di Stato

Roma, 20 dicembre 2023 – La Corte Suprema del Colorado esclude Donald Trump dalle primarie presidenziali dello Stato. L’ex presidente Usa non potrà comparire sulla scheda elettorale perché le sue azioni relative all'attacco al Campidoglio del 2021 lo rendono ineleggibile.

E’ la prima volta nella storia che il Comma 3 del 14esimo Emendamento viene utilizzato per bandire un candidato alla presidenza. I giudici hanno così ribaltato la decisione presa il mese scorso da un giudice distrettuale di Denver secondo il quale la Sezione 3 del 14esimo Emendamento –che esclude dalle cariche le persone che hanno compiuto un'insurrezione contro la Costituzione dopo aver giurato di sostenerla – non si applica alla presidenza. La decisione della Corte è stata presa a maggioranza. Ora Trump ha tempo fino al 4 gennaio per rivalersi e ricorrere in appello.