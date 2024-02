Transnistria, Russia: consideriamo appello con attenzione. Oggi il discorso di Putin alla nazione

Roma, 29 febbraio 2024 – Nel giorno del discorso di Putin al parlamento russo (atteso per ore 10 in Italia, mezzogiorno di Mosca), tiene banco il caso Transnistria. La Russia ha fatto sapere, per voce del ministero degli Esteri, che "considererà con attenzione" l'appello delle autorità della regione moldava, di fatto indipendente da inizo degli anni Novanta, che ieri ha chiesto "protezione" da Chisinau a Mosca, denunciando una “guerra economica in atto” e le “pressioni” da parte della Moldavia. Che, dal canto suo, ha assicurato che non c’è “alcun rischio escalation”. Anche se gli Usa si sono subito affrettati a sostenere “la sovranità” di Chisinau. Della questione Transistria parlerà oggi Putin che nel suo intervento all’Assemblea federale traccerà il programma della Russia per i prossimi sei anni. Dalla guerra in Ucraina alle misure per stimolare l’economia sotto sanzioni. Atteso anche l’annuncio dello stop della partecipazione di Mosca al Trattato per la riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche. Di ieri la notizia del nuovo simulatore di esplosioni nucleare che la Russia sta mettendo a punto per addestrare i soldati.

Bandiere inneggianti a Putin in Transnistria (Ansa)

Nel frattempo, continuano gli attacchi delle truppe dello zar sull’Ucraina: 42 nelle ultime 24 ore hanno preso di mira il nord est del Paese, dove sono state colpite 11 città. Kiev fa sapere di aver abbattuto un caccia russo Su-42, l’undicesimo in un mese. A Mosca, domani, si terranno a Mosca i funerali pubblici di Alexei Navalny. Da capire se e come verrà tollerata la partecipazione alle esequie e se verranno eseguiti arresti.