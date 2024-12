Rubano furgone e trovano dentro migliaia di torte. L’appello-sfogo dello chef stellato

Roma, 3 dicembre 2024 – Forse volevano rubare solamente un furgone, ma si sono trovati per le mani ben 2.500 torte salate, preparate dallo chef stellato britannico Tommy Banks, per un valore totale di 25mila sterline (30mila euro).

Un van di proprietà del ristornare ‘Made in Oldstead’, fondato dallo chef, è stato rubato ieri notte da Barker Business Park a Melmerby, nel North Yorkshire. Banks ha diffuso un appello sui social media: “Se siete i ladri e state leggendo, per favore consegnate le torte da qualche parte, così non andranno sprecate”.

Sul suo profilo Instagram, l’uomo ha raccontato la vicenda: “DERUBATO! Questa mattina Matthew Lockwood (un collega) si è recato a Made in Oldstead per recuperare il furgone, ma questo era stato rubato. I ragazzi avevano riempito il van con un carico per ‘Tommy’s Pies Shop’ e l’hanno lasciato collegato alla presa di corrente durante la notte”, essendo un veicolo refrigerato.

Gli articoli sottratti comprendevano ricette tipiche britanniche (torte di bistecca e birra, torte di tacchino e mirtilli rossi e torte di zucca) e sarebbero stati sufficienti per rifornire il Tommy's Pie Shop per una settimana.

Secondo Banks, i ladri non si sono resi conto che oltre al furgone, stavano rubando anche le 2.500 preparazioni: “Le torte sono tutte confezionate in scatole con il mio nome sopra e non sono facili da rivendere”, ha spiegato lo chef.

"Se siete ladri e leggete questo post, vi invito a lasciare le torte da qualche parte. Così almeno potremo darle a persone che hanno bisogno di cibo e non verranno sprecate”, ha scritto Banks nella descrizione del video. “Inoltre penso che siate dei ladri di m***a e spero che non riceviate alcun regalo questo Natale”, conclude ironicamente lo chef.

Il post di denuncia pubblicato da Tommy Banks (@tommybanks)

Banks ha poi continuato ad aggiornare i suoi fan dalle storie del suo account Instagram: stamattina ha spiegato in un video che la polizia sembrerebbe aver individuato il furgone, a cui era stata cambiata la targa. “Non ci sono però ancora notizie sulle salute delle torte”, ha aggiungo Banks.