Sunak anticipa il voto:: "Alle urne il 4 luglio". Labour favorito

Il Regno Unito andrà ad elezioni anticipate il 4 luglio. Lo ha confermato il primo ministro Rishi Sunak, annunciando formalmente la convocazione del voto alla nazione da Downing Street sotto un cielo piovoso, con in sottofondo le note musicali diffuse dagli altoparlanti di decine di dimostranti che protestavano contro l’esecutivo. Sunak ha detto di aver informato re Carlo III in veste di Capo di Stato, mentre ha rivendicato di aver aiutato il Paese ad uscire dalle "più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale" vissute negli ultimi 4 anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina. Ha poi evocato un futuro migliore per il Paese.

L’annuncio del premier ha colto un po’ tutti di sorpresa, visto il vantaggio di circa 20 punti che i sondaggi danno al Partito Laburista rispetto ai Tory al governo (sufficienti a ottenere la maggioranza assoluta). Inoltre, appena tre settimane fa, ci sono state le Municipali in cui i conservatori hanno ottenuto pessimi risultati, perdendo la metà dei loro consiglieri.