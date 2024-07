Alaska: intercettati bombardieri russi e cinesi. È la prima volta che operano insieme. “Vogliamo aumentare la cooperazione”

Roma, 25 luglio 2024 – Il Comando di difesa aerospaziale del Nord America (Norad) ha intercettato quattro bombardieri, due russi e due cinesi vicino all’Alaska. È la prima volta che i bombardieri di Mosca e Pechino vengono segnalati mentre operano insieme, ha dichiarato un funzionario della difesa degli Usa alla Cnn. Gli aerei militari intercettati sono i bombardieri russi TU-95 Bear e cinesi H-6.

Il Norad ha diffuso un comunicato in cui afferma che gli aerei militari sono rimasti nello spazio aereo internazionale, nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (Adiz) e non sono entrati nello spazio aero di Stati Uniti e Canada. “Non sono stati considerati una minaccia”, ha affermato il Comando.

È anche la prima volta che gli aerei militari russi H-6, derivati dai vecchi bombardieri sovietici, entrano nella zona di identificazione dell’Alaska. L'intercettazione è stata effettuata da caccia F-16 e F-35 statunitensi, e da caccia CF-18 canadesi, ha detto il funzionario della difesa.

Solo pochi giorni fa Mosca ha fatto sapere di aver inviato degli aerei per respingere due bombardieri statunitensi vicino al confine artico. Sono seguite scintille tra Stati Uniti e Russia (affiancata dalla Cina) in merito all’area strategica, attraverso dichiarazioni e avvertimenti. Negli ultimi anni, la Russia ha rafforzato la sua presenza militare nell'Artico, mentre la Cina ha iniettato fondi nell'esplorazione e nella ricerca polare.

I voli russi nell'Adiz dell'Alaska non sono rari. A maggio la Russia ha fatto volare quattro aerei vicino all'Alaska e allora il Norad aveva detto che "si verifica regolarmente". La novità è invece la presenza di aerei cinesi.

Il ministro della Difesa russo, Andrej Belousov, ha parlato di un “pattugliamento aereo congiunto sul mare di Chukchi, sul mare di Bering e sulla parte settentrionale del Pacifico”. “Gli aerei Su-30SM e Su-35S delle forze aerospaziali russe hanno fornito copertura da combattimento”, ha aggiunto il dicastero russo, ripreso dalle agenzie russe.

Zhang Xiaogang, ministro della Difesa cinese, ha affermato che il pattugliamento è stato condotto “in conformità con il diritto internazionale e non era mirato verso terzi”. L’iniziativa non avrebbe “nulla a che fare con l'attuale situazione internazionale e regionale", ha detto il ministro, aggiungendo che le attività congiunte hanno soltanto lo scopo "di testare e di aumentare il livello di cooperazione tra le due forze aeree".

Oggi, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni dell'Asia meridionale in Laos, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi.