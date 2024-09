Nuova Zelanda, i maori hanno una nuova regina: Nga Wai sul trono a soli 27 anni

Roma, 5 settembre 2024 – La comunità maori della Nuova Zelanda ha incoronato la nuova regina, Nga Wai hono i te po Paki. Un consiglio di capi indigeni l’ha nominata oggi come guida, mentre una flottiglia di canoe da guerra si stava preparando a trasportare le spoglie di suo padre, il defunto monarca, per la sepoltura su una montagna sacra.

Nga Wai, 27 anni, è l’ottava monarca maori e la seconda regina donna: la prima era stata sua nonna, Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu, che ha ricoperto in precedenza la carica per quarant’anni, fino alla sua morte nel 2006. Il padre dell’attuale sovrana, il re Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, è morto pacificamente venerdì, all'età di 69 anni. Come sua madre, re Tuheitia era visto come una grande figura unificatrice, che di recente ha invitato i Maori a rimanere uniti di fronte allo smantellamento delle politiche che proteggevano i loro diritti.

La nuova regina maori Nga Wai hono i te po Paki, 27 anni, durante la cerimonia funebre per il padre, seguita alla sua incoronazione (Ansa)

Seduta su un trono di legno intagliato, la nuova regina è stata annunciata durante un raduno al Tûrangawaewae Marae, che è la sede del movimento Kiingitanga. Durante la cerimonia, è stata benedetta con la stessa Bibbia usata per ungere il primo re Maori nel 1858 e si è seduta davanti alla bara del padre, indossando una corona di fiori e un mantello, mentre venivano eseguite preghiere e canti in vista della sua sepoltura.

La nuova regina maori Nga Wai hono i te po Paki sull’imbarcazione funebre che trasporta le spoglie del padre (Ansa)

Il re britannico Carlo III è il capo di Stato della Nuova Zelanda, mentre il monarca maori svolge un ruolo principalmente cerimoniale e non ha un vero e proprio status legale. Tuttavia, la sua figura mantiene un notevole significato culturale e talvolta politico, in quanto potente simbolo dell'identità del popolo maori.

Si ritiene che i maori rappresentino circa il 17% della popolazione neozelandese, ovvero circa 900 mila persone. L'arrivo degli europei in Nuova Zelanda nel 1642 portò alla colonizzazione, alla discriminazione della loro comunità e a guerre che finirono solo dopo il Trattato di Waitangi del 1840. Diciotto anni dopo il Trattato, fu fondato il Kiingitanga (Movimento reale Maori) con lo scopo di unire i maori indigeni della Nuova Zelanda sotto un unico sovrano, per cercare di prevenire la diffusa perdita di terre a favore dei colonizzatori britannici e per preservare la cultura maori.