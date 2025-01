Profanata la tomba di Jean-Marie Le Pen. Salvini: “Vigliacchi”

Roma, 31 gennaio 2025 - Matteo Salvini ha condannato con forza l'atto di vandalismo contro la tomba di Jean-Marie Le Pen, il fondatore del Front National e padre della leader dell'estrema destra, Marine Le Pen. La tomba di Le Pen, morto il 7 gennaio a 96 anni, a La Trinité-sur-Mer, nel Morbihan, è stata profanata la notte tra giovedì e venerdì.

La croce della tomba della famiglia Le Pen è stata distrutta con una mazza. Da una fotografia si evince che tutte le stele e i monumenti in omaggio alla famiglia sono stati danneggiati. La polizia ha aperto un'inchiesta per "violazione di sepoltura, tomba, urna cineraria o monumento eretto in memoria dei defunti", ha scritto Le Figaro riportando le parole del procuratore di Lorient.

"La tomba di Jean-Marie Le Pen è stata profanata e devastata. Una sola parola: Codardi", recita il post su X del leader della Lega, con allegato una foto della lapide spaccata. "Tutti i miei pensieri vanno a Marine Le Pen", conclude il vicepremier.