Morto Pietro Fioriniello, chef napoletano star alla tv svedese. L’annuncio della famiglia

Roma, 5 febbraio 2024 – Morto in Svezia Pietro Fioriniello, chef italiano di origine napoletana, celebre alla Tv svedese per il suo lavoro ai fornelli per il programma ‘Fosta dejeten’, trasmesso dalla Tv di servizio pubblico svedese Svt.

L’uomo, 60 anni, è stato investito da un tram sabato sera a Goteborg dove viveva e gestiva un ristorante italiano da oltre 20 anni.

“Una volta chef, sempre chef! È con grande tristezza che annunciamo la tragica scomparsa del cuoco, padre, marito, nonno, napoletano e imprenditore Pietro Fioriniello in un incidente avvenuto il 3 febbraio 2024”, ha scritto la famiglia sull’account Instagram del suo ristorante ‘La Cucina Italiana’, situato al centro di Goteborg.

L’annuncio della famiglia

"Lascia una tristezza inimmaginabile nella sua grande famiglia. Non ci sono parole. Ma come diceva lui ‘la vita è bella, ciao!”.

In tanti hanno scritto messaggi di condoglianze su Instagram e condiviso ricordi delle cene al ristorante.

Le parole dei colleghi

Anche Daniel Meyn, collega dal programma Tv, ricorda il cuoco napoletano: “Sono sotto choc. È incredibilmente tragico. Tutti i miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi figli. Mi mancherà moltissimo”, ha dichiarato Meyn, secondo quanto scrive il quotidiano svedese Goteborgs Posten.

Fiorinello ha anche pubblicato diversi libri di cucina in svedese, l’ultimo uscito nel 2018 dedicato al suo ristorante dove preparavano piatti di alta cucina.

Come descriveva la sua cucina

Sul sito del suo ristorante, lo chef parlava con orgoglio del made in Italy di cui era ambasciatore. "La mia cucina è un’entusiasmante combinazione di piatti provenienti da tutta Italia. Dalle grandi città ai piccoli borghi dimenticati, tutte le mie portate sono classici italiani originali a cui ho dato il mio tocco”, le parole per descrivere il suo lavoro.