Due petroliere russe affondano al largo della Crimea: oltre 4.300 litri di greggio in mare

Roma, 15 dicembre 2024 – Una petroliera russa è stata spezzata a metà mentre un'altra è rimasta incagliata al largo della Crimea. All’origine del doppio incidente una tempesta che avrebbe sorpreso le due petroliere, la Volgoneft-212 e la Volgoneft-239, nello stretto di Kerch, tra la Crimea e la regione russa di Krasnodar, nel sud del Paese. Un membro dell’equipaggio è morto nel naufragio, mentre cresce l’allarme ambientale per la fuoriuscita di petrolio in mare.

Due elicotteri e due rimorchiatori sono stati immediatamente dispiegati per trarre in salvo gli equipaggi, in tutto 29 persone (14 a bordo di un'imbarcazione e 15 sull'altra). Oltre 50 persone sono state convocate per partecipare alle operazioni di salvataggio e un'agenzia di stampa russa riferisce che il petrolio si è riversato in mare. Ci sono 13 persone a bordo di una nave, che si è incagliata. Ci sono 14 persone a bordo dell'altra, che va alla deriva dopo aver riportato danni. "Oggi, a causa di una tempesta nelle acque del Mar Nero, due petroliere, la Volgoneft-212 e la Volgoneft-239 sono naufragate. A bordo delle navi ci sono equipaggi di 15 e 14 persone. A seguito dell'incidente si è verificata una fuoriuscita di petrolio", ha dichiarato l'agenzia marittima federale Rosmorrechflot.

Video pubblicati online hanno mostrano la poppa della Volgoneft-212 spezzata e galleggiante in posizione verticale. Il ministero per le Situazioni di emergenza ha dichiarato che 13 marinai sono stati evacuati dalla Volgoneft-212, ma "purtroppo uno di loro è morto". "Due rimorchiatori e due elicotteri sono stati inviati. L'evacuazione è in corso", ha dichiarato l'agenzia federale per la navigazione, aggiungendo che "si stanno prendendo misure per eliminare la fuoriuscita di petrolio" Il presidente Putin ha fatto istituire un gruppo di lavoro guidato dal vice primo ministro Vitaly Savelyev per organizzare i soccorsi. Lo riferisce alla Tass il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. "Il presidente Putin ha ascoltato i rapporti del ministro delle Emergenze Alexander Kurenkov, del vice primo ministro Vitaly Savelyev e del ministro delle Risorse naturali Alexander Kozlov dopo l'incaglio di due petroliere", ha detto. "Ha quindi dato istruzioni sull'organizzazione dei soccorsi". Il gruppo di lavoro organizzerà le operazioni di salvataggio e i lavori di pulizia dopo la fuoriuscita di petrolio", ha aggiunto. A bordo delle due petroliere russe c’era 'mazut', un residuo del petrolio usato come combustibile di bassa qualità. Le due petroliere stanno affondando nello stretto di Kerch, a circa otto chilometri al largo dalla costa della Crimea, ha reso noto il ministero delle Emergenze russo. A bordo della Volgoneft-212 ci sono circa 4.300 tonnellate di greggio quasi tutto già riversato in mare, ha denunciato il canale Telegram Mash usualmente bene informato e considerato vicino ai servizi di sicurezza. Si sarebbe già creata in mare una macchia di petrolio di vaste dimensioni. Non è stato precisato quanto greggio ci fosse sulla Volgoneft-239.