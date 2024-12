Perù, violente onde anomale del ‘maretazo’. Le autorità sconsigliano il Capodanno in spiaggia

Roma, 29 dicembre 2024 - La polizia peruviana ha sconsigliato i cittadini a recarsi in spiaggia per festeggiare il nuovo anno. Infatti onde anomale alte fino a 4 metri stanno flagellando le coste del Perù.

Estremamente pericoloso

Enrique Varea Loayza, capitano di corvetta alla guida del Dipartimento di Oceanografia della Marina peruviana, ha suggerito di non andare in spiaggia per attendere il 2025 perché sarebbe estremamente pericoloso. La giornata peggiore è stata il 27 dicembre con piccoli tsunami che hanno spazzato le spiagge.

Le onde anomale continueranno

Le autorità hanno fatto sapere che le onde anomale continueranno per giorni rendendo pericoloso avvicinarsi al bagnasciuga, con il rischio di essere investiti da muri d'acqua di oltre due metri.

Il maretazo quest’anno è più forte

Il fenomeno è conosciuto come "maretazo", ovvero mareggiata, e ricorre ogni anno, ma quest'anno è di intensità maggiore rispetto al passato. Le onde hanno causato gravi danni alle infrastrutture lungo la costa. I pescatori hanno richiesto aiuti al governo dopo che il mare ha distrutto le loro imbarcazioni e pescherecci.

Este oleaje anómalo, que tendrá su máxima intensidad el SÁBADO, fue avisado por varias cuentas en las redes sociales días atrás así como la Marina del Perú. No vi a medios de prensa tradicionales advirtiendo constantemente sobre este fenómeno. #Clima #Mar #Peru #Maretazo #Tumbes… pic.twitter.com/WdrYOyCO2b — El Tiempo +51 (@ClimaPeruMundo) December 27, 2024

Chiusi 91 porti

La violenza delle mareggiate di quest’anno ha convinto la Direzione generale della Capitaneria di porto e della Guardia costiera del Perù, la Dicapi, di chiudere ben 91 porti sulla costa settentrionale e centrale del Paese andino.