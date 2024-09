Orso attacca un uomo nella zona dei laghi di Plitvice: 64enne morso vicino alle case

Zagabria, 7 settembre 2024 – Aggredito da un orso a pochi metri dalle case. E’ successo in Croazia, nel Parco nazionale dei laghi di Plitvice, nota meta turistica, patrimonio Unesco, visitato da oltre 1,5 milioni di persone ogni anno. Qui avvistare orsi bruni non è raro. Molto raro è invece essere aggrediti.

La vittima è un 64enne che ieri sera intorno alle 22.30 è stato avvicinato e morso nel villaggio di Čujića Krčevina . La notizia è stata data da Lika.online, che cita fonti sanitarie e di polizia. L’uomo è ricoverato nella città costiera di Gospic, con ferite considerate “minori”.

Secondo le stime, nella regione vivono un migliaio di orsi bruni, specie protetta ma le autorità croate consentono la caccia di 100 esemplari l’anno.

Un tempo l’orso bruno era diffuso in tutta Europa, Asia e Nord America. Oggi la sua presenza si è notevolmente ridotta: in Europa sono sopravvissute solo singole popolazioni. Una di queste – come si legge sul sito del Parco nazionale dei laghi di Plitvice. – è la popolazione dinarica, che comprende anche gli orsi il cui habitat si trova nel territorio della Croazia, Parco compreso.