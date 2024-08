Nuovo governo. Macron apre alla gauche, ma i suoi lo fermano

Si apre qualche spiraglio nella lunga e inedita crisi politica francese, con i rappresentanti dei partiti convocati per una prima giornata di negoziati all’Eliseo. Emmanuel Macron proclama la sua apertura alle proposte della sinistra e il diritto di tutte le forze che hanno fermato Marine Le Pen con il "Fronte Repubblicano" ad ambire al governo. Arriva fino a "non escludere" la candidata del Nuovo Fronte Popolare, Lucie Castets (foto), dalla possibilità di essere nominata premier. Ma nel pomeriggio, i Républicains e gran parte della sua stessa coalizione macroniana, lo bloccano: "Niente governo con La France Insoumise oppure sarà sfiducia alla prima uscita in Parlamento". La sinistra ha definito costruttivi i colloqui, ed è già questo un segnale positivo. Soprattutto perché i socialisti, gli ecologisti, i comunisti e addirittura gli "Insoumis" di Jean-Luc Mélenchon, hanno apprezzato la promessa di Macron di un "cambiamento di rotta", una "svolta" rispetto alla politica condotta negli ultimi 7 anni dal presidente e dai suoi governi.