Norvegia, autobus precipita in mare con 60–70 persone a bordo. “Ci sono almeno tre morti”

Roma, 26 dicembre 2024 - In Norvegia una corriera con a bordo circa 60-70 persone è precipitata in mare. L'incidente è stato segnalato alle 14.02 sulla strada E10, circa 30 chilometri a sudest della città di Svolvær, nel nord della Norvegia.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia il bus di linea è uscito di strada a seguito di un incidente. Il mezzo è parzialmente sommerso e le squadre di soccorso stanno tentando di recuperare i passeggeri.

Soccorritori sul luogo in cui una corriera è precipitata in mare nel nord della Norvegia

Sono stati segnalati dei decessi dal capo di stato maggiore del distretto di polizia del Nord, Bent Are Eilertsen. I media parlano di almeno tre morti. Non si hanno invece notizie sui feriti. Si sa solo che alcuni passeggeri sono stati evacuati in una scuola vicina.

"Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati sul posto elicotteri di soccorso, oltre ad altri servizi di emergenza", ha dichiarato Jan Eskil Severinsen del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, intervistato da la tv Nrk.

Bus finisce in mare sull'E10, a circa 30 chilometri a sudest della città di Svolvær, nel nord della Norvegia

L'autobus è finito parzialmente in un tratto di mare chiamato Åsvatnet, vicino a Raftsundet.

Notizia in aggiornamento