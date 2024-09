Netanyahu all’assemblea Onu. Zelensky insiste per le armi

ROMA

Volodymir Zelensky (foto) insiste nel premere sugli occidentali perchè gli consentano di colpire in territorio russo con i missili a lungo raggio e ribadirà con forza questo appello incontrando Biden e gli altri leader occidentali che vedrà in occasione delll’Assemblea Generale dell’Onu, alla quale parlerà mercoledì e a cui parteciperà buona parte dei leader mondiali, compreso l’israeliano Netanyahu.Zelensky ieri ha dovuto ingoiare lo scontato no russo alla partecipazione ad una seconda conferenza di pace sull’Ucraina. Ma va detto che negli ultimi giorni gli ucraini stanno inizando ad usare con grande successo il Palyanitsya, il nuovo missile da crociera di produzione nazionale che mercoledì scorso ha distrutto un grande depositi di armi nella regione di Tver, a Toropets.

E ieri son stati messi a segno altri due colpi. Distrutto l’arsenale di Tikhoretsk a Krasnodar, uno dei tre più grandi depositi di munizioni russo, nel quale secondo gli ucraini, al momento dell’attacco "era presente un treno per consegnare almeno 2.000 tonnellate di munizioni, anche dalla Corea del Nord". Il secondo strike è stato contro un deposito di armi vicino a Oktyabrskoye,ancora nella regione di Tver. Come dire che se il nullaosta al’uso dei missili occidentali non arriverà, gli ucraini si stanno organizzando a fare da soli.

a.farr.