Neil Gaiman accusato di violenza sessuale, nei guai l’autore di Coraline e American Gods

Roma, 14 gennaio 2025 – "Il pubblico letterario che aveva un sacco di cose da dire su Harvey Weinstein prima che fosse condannato è rimasto stranamente in silenzio di fronte alle molteplici accuse contro Neil Gaiman da parte di giovani donne che non si erano mai incontrate, eppure – come nel caso di Weinstein – raccontano in modo straordinario storie simili". Lo ha scritto J.K. Rowling, mamma di Harry Potter su X, riportando poi un dettaglio scabroso del racconto di una delle accusatrici.

Le prime accuse nei confronti del romanziere, autore di successi come Coraline e American Gods, sono arrivate dal podcast in sei parti di Tortoise Media Master, poi un articolo del New York magazine ha rincarato la dose raccogliendo le testimonianze di otto donne che non si conoscevano tra loro ma avevano storie di molestie molto simili. Tre delle presunte vittime sono rimaste anonime.

Dal luglio 2024 Gaiman è accusato di violenza sessuale da nove donne, tra cui l'ex tata del figlio di 5 anni. La giovane, 22 anni, ha raccontato al New York Magazine di essere stata aggredita sessualmente e violentata in una vasca. Gaiman non è accusato solo di violenza sessuale, ma anche di aver utilizzato accordi di non divulgazione e ricompense per mettere a tacere le sue presunte vittime, proprio come Weinstein, Bill Cosby, Danny Masterson e altri uomini che sono finiti a giudizio per molestie e aggressione.

Il romanziere ha sempre respinto le accuse di violenza, dichiarando che i rapporti erano consenzienti. Gli avvocati che lo difendono hanno detto al podcast Tortoise che "tra adulti consenzienti, le pratiche BDSM sono legali".

Ma di fatto la carriera di Gaiman sembra in bilico, dal momento che numerosi progetti sarebbero stati sospesi o cancellati. Sia Netflix che Prime Video avevano in cantiere progetti con lo scrittore e sceneggiatore, ma ora la seconda stagione di The Sandman è in attesa di una data di uscita, mentre Gaiman si sarebbe ritirato dallo sviluppo di Good Omens lo scorso settembre, quando è emersa la prima serie di accuse contro di lui.