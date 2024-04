Missili su Odessa, brucia il castello di Harry Potter

I frammenti di un missile russo hanno colpito il castello di Kivalov a Odessa. Lo hanno riferito ieri i media ucraini con il Kyiv Independent che parla di danni ingenti per l’opera architettonica, con parti dell’edificio avvolte dalle fiamme come hanno testimoniato in seguito le foto che anno fatto il giro del mondo. Ma non si tratta purtroppo dell’unico bilancio. Sempre secodo i media ucraini, infatti, missile in questione ha infatti causato almeno tre morti e una ventina di feriti, fra cui il proprietario del castello, Serhiy Kivalov un ex deputato ucraino filorusso. L’edificio è conosciuto anche come il "castello di Harry Potter", per la sua somiglianza a quello del celebre film.