I marine potranno contare su Bolt-M, un drone portatile da ricognizione ma anche d’attacco. L’AI è il segreto: fa tutto da solo

Roma, 17 gennaio 2025 - I marine americani saranno forniti del nuovo drone Bolt-M di Anduril, un UAV militare super tecnologico superiore a quelli schierati da Ucraina e Russia in guerra. Il drone, che fa parte della famiglia di quadricotteri trasportabili con lo zaino, si avvale dell'intelligenza artificiale e rappresenterà un utile supporto alle truppe.

Bolt-M con AI: fa tutto da solo

Di base il Bolt M ha la configurazione di drone da ricognizione per missioni ISR ​​(intelligence, sorveglianza e ricognizione). Ma può anche trasportare una testata esplosiva da 3 libbre. Non teme il buio grazie a una telecamera a infrarossi per le missioni notturne. Vanta un'autonomia di 20 chilometri e un tempo in volo di 40 minuti. Il vero punto di forza però è l'AI, che consente un'elaborazione integrata dell'azione. Mentre gli operatori esperti di altri droni necessitano di un'interfaccia punta e clicca per inquadrare il bersaglio, Bolt M fa tutto da solo e in caso di interruzione delle comunicazioni con la base, il drone porterà a termine la missione annullando gli attacchi di guerra elettronica messi in atto dal nemico per intercettarlo o portarlo fuori rotta.

Pronto in 5 minuti, opera in tutti gli ambienti

Facile da trasportare per i soldati, Bolt M può essere pronto all'azione in 5 minuti, garantendo anche una ulteriore potenza di fuoco e il supporto all'unità di combattimento. Il drone della Anduril è studiato per operare in tutti gli ambienti grazie alla capacità di decollo e atterraggio verticale (VTOL), e quella di veicolo aereo autonomo (AAV). E' dotato di due motori turbojet.

I droni Anduril impegnati nel programma Nato Replicator

La Anduril partecipa attivamente al programma Replicator del Pentagono che punta a creare una rete difensiva e di controllo nel teatro Indo Pacifico contrastando così l'espansione della Repubblica Popolare Cinese e proteggendo Taiwan con i droni Ghost-X (Da ricognizione, portatile, molto silenzioso e dotato di grande autonomia) e Altius-600 (Un UAV armato con testata estendibile e telecamera anche agli infrarossi, ha un'autonomia oraria superiore alle quattro ore o 440 km).