Israele annuncia “bombardamenti massicci e diffusi” sul Libano. “Non escludiamo incursione di terra”

06:03

Idf: "Bombardamenti massicci e diffusi su Libano"

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver lanciato una serie di "bombardamenti massicci e diffusi" sul Libano, con l'obiettivo di colpire le basi di Hezbollah. I media locali parlano di raid soprattutto nel sud del Paese e nel nord-ovest. L'Idf ha invitato coloro residenti nei pressi dei loro obiettivi di allontanarsi: "Consigliamo ai civili dei villaggi libanesi situati all'interno o in prossimità di edifici e aree utilizzate da Hezbollah per scopi militari, come quelle utilizzate per immagazzinare armi, di cercare immediatamente rifugio per la propria sicurezza". Questa mattina, il portavoce dell'esercito Daniel Hagari aveva dichiarato che "i terroristi di Hezbollah avevano pianificato di lanciare un pesante missile da crociera contro Israele da un'abitazione civile nel sud del Libano".