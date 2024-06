Nuove sanzioni Ue contro la Russia, Tajani: “Vittoria dell’Italia”. Borrell: “Putin si prepara a una lunga guerra”

Roma, 24 giugno 2024 – Un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia è stato approvato dai ministri degli Esteri riuniti in Lussemburgo. Tajani: “É una vittoria dell’Italia”. Intanto la Ue sta pensano a come usare gli extraprofitti degli asset russi congelati: si tratta di 1,4 miliardi di euro, bloccati finora dal veto dell’Ungheria.

Borrell: “I fondi arriveranno la prossima settimana. Abbiamo una procedura legale per evitare qualsiasi tipo di blocco”. L’ipotesi è di inviarli a Kiev: “Putin si sta preparando a una lunga guerra”. In Russia la situazione è più tesa: ieri un attacco terroristico nel Daghestan – forse per mano dell’Isis, secondo gli analisti – ha causato molti morti.

Segui la diretta qui sotto

Continuano i combattimenti in Ucraina: case distrutte a Kharkiv, nel nordest del Paese