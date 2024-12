Guerra in Ucraina, Putin: “Le nostre truppe accelerano avanzata, guadagnano 30 km quadrati al giorno”

11:19

Putin: gli Usa inviano consulenti militari in Ucraina

Il presidente Vladimir Putin ha accusato gli Stati Uniti di inviare "mercenari e consulenti militari" in Ucraina e di incoraggiare l'escalation del conflitto per spingere la Russia verso "la linea rossa". "Nella loro volontà di indebolire il nostro Paese, di infliggerci una sconfitta strategica - ha affermato il capo del Cremlino parlando ai vertici del ministero della Difesa - gli Usa continuano a pompare il regime illegittimo di Kiev di armi e soldi , inviano mercenari e consulenti militari, incoraggiando l'escalation del conflitto. Allo stesso tempo, sotto il pretesto di una fantomatica minaccia russa, spaventano il proprio popolo con una nostra possibile aggressione". "La tattica é semplice - ha aggiunto Putin -: ci fanno arrivare fino alla linea rossa, giunti alla quale non possiamo più fare marcia indietro e cominciamo a rispondere. Allora subito loro spaventano i propri cittadini, così come ai tempi dell'Urss".