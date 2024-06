Gb, insalata infettata dal batterio Escherichia coli nel panino del supermercato: un morto. Registrati 275 casi nel Regno Unito

Roma, 27 giugno 2024 - Un'infezione da batteri del tipo 'E.coli' (Escherichia coli) si è diffusa nelle ultime settimane nel Regno Unito. Una persona è morta per i batteri contenuti nelle foglie di lattuga vendute all'interno dei panini nei supermercati, fa sapere la Bbc.

La vittima è deceduta lo scorso mese e soffriva di una patologia pregressa, ma le maggiori catene della grande distribuzione hanno subito rimosso alcuni dei loro prodotti dagli scaffali. Ma l'infezione si è già diffusa e si parla di 275 casi, quasi tutti relativi all'apparato urinario o intestinale, e già sviluppati prima del 4 giugno. Almeno la metà delle persone colpite ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Secondo gli specialisti, che si sono basati su test di laboratorio realizzati su pazienti ricoverati a partire dal 25 maggio scorso, si trattava di "un unico focolaio". Da qui l'ipotesi di una singola partita di alimenti contaminata.

Il maggior numero di casi sono stati registrati in Inghilterra, ma ne sono stati segnalati anche in altre località e regioni. La causa è il batterio di Escherichia coli, già responsabile a fine 2023 di un focolaio nel Regno, con il decesso d'una persona in Scozia, infettata da formaggio contaminato dai batteri.