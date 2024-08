Tregua a Gaza, Israele per la prima volta: “Progressi significativi”. Nuovi scontri con il Libano. Idf: “Evacuate da Gaza City”

Roma, 17 agosto 2024 – Prima Biden poi fonti israeliane (anche se Hamas ha frenato) nelle ultime ore hanno fatto intendere che un accordo per il cessate il fuoco a Gaza non è stato mai così vicino. Una tregua, discussa nel vertice in Qatar, che sarebbe fondamentale per convincere l’Iran a non attaccare Israele: una risposta promessa dopo l’uccisione a Teheran del leader di Hamas.

In risposta a attacchi israeliani sul Libano, ci sono vittime

Intanto le armi continuano a mietere vittime. Nelle ultime ore in particolare raid e combattimenti hanno riguardato il fronte con il Libano, mentre l’Oms ha lanciato l’allarme poliomielite nella Striscia di Gaza.