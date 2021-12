Roma, 9 dicembre 2021 - La Francia ha registrato oggi un nuovo record giornaliero di infezioni Covid da novembre 2020, con 61.340 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Secondo l'Agenzia francese per la salute pubblica, il tasso di incidenza ha raggiunto i 448 casi ogni 100.000 residenti. Il bilancio delle vittime ha superato quota 120.000, con 133 decessi registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese.

Allerta in Gran Bretagna, ieri passata al 'piano B', che implementa le misure di contenimento. Nel Paese "ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron'' entro un mese, ha detto il ministro della Salute Sajid Javid intervistato da Sky News, affermando che rispetto a ''questa nuova variante, la nostra strategia è stata quella di guadagnare tempo per valutarla e anche per costruire difese protettive''. Javid ha aggiunto: "Negli ultimi giorni abbiamo iniziato a saperne di più sulla variante. E una di quelle cose che abbiamo imparato è che si diffonde molto, molto rapidamente. Si diffonde più velocemente di qualsiasi altro Covid che abbiamo visto finora''. Vedendo il ritmo di diffusione attuale significa che ''entro questo mese potremmo avere circa un milione infezioni nella comunità in tutto il Regno Unito''. Sulla vaccinazione obbligatoria per tutti, Javid ha detto di ritenerla ''eticamente sbagliata'' che ''anche a livello pratico, non funzionerebbe''.

Cresce la preoccupazione anche in Danimarca dove ieri il governo ha deciso di chiudere le scuole, incentivare il lavoro da casa e limitare la vita notturna per contenere l'aumento di contagi da Covid-19.

In Norvegia, dove la situazione "è grave", il premier Jonas Gahr Store ha imposto un tetto alle riunioni in casa e l'obbligo di mascherina laddove il distanziamento sia impossibile.

La situazione resta drammatica in Ucraina nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 12.376 nuovi casi di Covid-19 e 465 decessi provocati dalla malattia. Nel Paese, 13.974.698 persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 e 12.151.762 hanno completato il ciclo di vaccinazione. In Ucraina vivono circa 42 milioni di persone

Intanto le autorità sanitarie dell'intero pianeta continuano a osservare con la massima attenzione il propagarsi della variante Omicron nei cinque continenti mentre la pandemia fa registrare oggi un totale di quasi 268 milioni di contagi (di cui quasi 16 negli ultimi 28 giorni) dei quali 5.279.358 rivelatisi letali. Negli ultimi 28 giorni le vittime del Covid a livello globale, stando ai dati del database della Johns Hopkins University, sono state ben 205.532, agghiacciante conferma che, nonostante i quasi 8 miliardi e 300 milioni di dosi di vaccino somministrate, la malattia colpisce ancora duramente. Attualmente, ha reso noto l'Oms, il nuovo ceppo scoperto in Sudafrica è segnalato in 57 Paesi e in Europa si censiscono 337 casi accertati. L'Istituto superiore di sanità del nostro Paese ne conferma 13, mentre è in corso il sequenziamento di altri quattro contagi sospetti.