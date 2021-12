Roma, 10 dicembre 2021 - I quasi 4mila contagi Covid in Veneto e il balzo di nuovi casi in diverse regioni fanno crescere l'attesa per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. Esaurito l'effetto post-festivo sui tamponi effettuati i positivi molto probabilmente cresceranno. Tra i dati del ministero della Salute che saranno diffusi nel tardo pomeriggio osservati speciali, dopo il balzo di ieri, sono i ricoveri ordinari, ma attenzione anche alle terapie intensive, in costante aumento da giorni, e ai decessi.

Sommario

La situazione pandemica sta peggiorando come fotografato dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, che segnala una crescita dell'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, ora a 176. Sono in aumento anche i tassi di occupazione dei reparti ordinari e delle rianimazioni, parametri decisivi, a livello regionale per il passaggio di colore. La Calabria sfora le soglie massime e da lunedì raggiungerà Alto Adige e Friuli Venezia in zona gialla, ma sono ben sei le Regioni a rischio per Natale.

"Nel nostro Paese c'è una oggettiva crescita dei nuovi contagi - ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all'assemblea nazionale della Cna - ma abbiamo numeri migliori" rispetto altri stati. In Francia ieri è stato registrato il record di casi da inizio pandemia, 72mila, e gli ospedali sono sotto pressione e in Germania nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 484 morti.

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute su casi, morti e ricoveri e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

Crescita senza freno dei contagi Covid in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono sfiorati i 4mila nuovi positivi (3.993). Forte aumento anche dei decessi che sono 15 (12.042 vittime da inizio pandemia). I dati della situazione ospedaliera riflettono il peggioramento della situazione: i pazienti ricoverati nei reparti medici sono 852 (+55), mentre scendono di poco i posti letto occupati nelle terapie intensive 130 (-2).

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 870 nuovi casi di Covid, il 2,3% di 10.464 tamponi molecolari e 27.869 test antigenici rapidi. Oggi si registrano 6 decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 82,3 anni. Gli attualmente positivi sono 11.744. Tra questi i ricoverati sono 334 (9 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più).

L'Alto Adige registra altri 4 decessi: il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.264. Nelle ultime 24 ore sono stati rielvati 541 nuovi casi, 185 da 2.268 tamponi molecolari e 359 da 17.637 test antigenici. Sono in significativo calo i ricoveri nei reparti ordinari, che scendono da 96 a 88, ma salgono di due unità i letti occupati in terapia intensiva, ora 20. Invariato, invece, il numero di pazienti nelle cliniche private (72).

In Basilicata 99 contagi, solo 2 in Molise.