Cop29, è braccio di ferro sulla finanza climatica

Baku, 22 novembre 2024 – Oggi doveva essere la giornata finale della ventinovesima conferenza sul clima, COP29, che ha come argomento chiave sul quale decidere la cosiddetta “finanza climatica”. Ovvero il pacchetto di finanziamenti in parte pubblici in parte privati che saranno contenuti nel NGCQ (New collective quantitative goal) e che aiuteranno (alimentando interventi di mitigazione, adattamento e perdite e danni) i paesi in via di sviluppo nella transizione.

COp29 a Baku, la protesta degli attivisti per il clima (Epa /Ansa)

Sinora i fondi - secondo quanto decise COP15 a Copenaghen, nel 2009 – erano 100 miliardi di dollari all’anno, obiettivo peraltro raggiunto solo nel 2022, adesso i paesi in via di sviluppo chiedono che dal 2025 salgano oltre un trilione di dollari, la cifra che fanno molti di loro è 1 trilione e 300 milioni, per poi salire ulteriormente dal 2030. I problema non è solo la cifra, ma soprattutto chi paga. Solo il pubblico o anche il privato? I mutui agevolati sono parte della cifra? E soprattutto a mettere mano al portafoglio saranno solo i paesi sviluppati viste le loro “responsabilità storiche” nell’inquinamento da gas serra? Oppure anche alcuni paesi teoricamente in via di sviluppo, come la Cina e i petrostati, che definire paesi in via di sviluppo è però ormai improprio? Su questo le scontro è durissimo.

La p residenza azera, che ieri aveva proposto un testo molto debole, con due opzioni antitetiche aperte e senza l’ammontare totale del finanziamento , ha lasciato le delegazioni discutere tutta la notte e stamani ha annunciato che alle 12 ora di Baku, le 9 in Italia, avrebbe rilasciato un nuovo testo che teneva presenti le osservazioni della parti. su questo sui sarebbe discusso ancora e poi in serata sarebbe stato proposto un nuovo testo, sperabilmente finale. Ma alle 14 ora di Baku del testo ancora non c’era traccia, e dalle stanze dove si svolgono le negoziazioni giungeva notizia di un confronto molto acceso. La speranza è arrivare ad una nuova bozza in serata per poi discuterci tutta la notte e aggiungere verso l’alba ad un testo finale sul quale votare, senza emendamenti.

Per le COP finire ben oltre l’orario e persino la data stabilita è quasi la regola, ma stavolta c’è molto in gioco perchè senza una quadro robusto di finanza climatica i paesi in via di sviluppo non solo non potranno fare gli interventi di adattamento ai disastri climatici in atto ma non avranno neppure i soldi necessari per presentare degli ambiziosi nuovi obiettivi volontari di riduzione delle emissioni, i cosiddetti NDSC (Nationally determined contributions) previsti a inizio 2025 in vista della prossima COP30 che si terrà in Brasile. E’ un grosso problema perché per far fonte alla sfida climatica servono impegni di mitigazione, cioè di riduzione, da parte di tutti, paesi sviluppati e non. Questo lo sanno tutti, ma nessuno per ora vuole cedere e la trattativa si annuncia estremamente complicata. Una vera partita a poker. Far saltare tutto non conviene a nessuno, ma la storia delle negoziazioni climatiche è piena di eventi accaduti senza che le parti lo volessero scientemente, capitati semplicemente perché è stato impossibile trovare un minimo comun denominatore, trovare un compromesso.

La partita resta quindi aperta. E comunque con l’arrivo di Trump tutto sarà ancora più complicato. Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.