Camilla parla di Carlo:: "Sta molto bene, noi ricoperti di affetto"

"Re Carlo sta molto bene date le circostanze". A dirlo ieri sera è stata sua moglie, la regina Camilla, mentre partecipava al primo evento pubblico, alla cattedrale di Salisbury, dopo l’annuncio della diagnosi di cancro per il sovrano britannico. "Siamo molto colpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto", prosegue la regina, in riferimento alla malattia che ha colpito Re Carlo e al grande sostegno arrivato da ogni parte del mondo. Una notizia che aveva sconvolto la corona inglese. L’annuncio era arrivato qualche giorno fa direttamente da Buckingham Palace, aprendo uno scenario sulle sorti del 75enne Re Carlo III, salito al trono da soli 16 mesi – l’incoronazione neanche un anno fa, ndr –, dopo la morte di Elisabetta II. Ma anche sul suo eventuale successore. Tanto che si era parlato di abdicazione, con l’arrivo del principe William a Londra. Però anche il primo ministro Reshi Sunak, già prima della regina Camilla, aveva rassicurato gli inglesi sulle condizioni di salute di Re Carlo: "Il cancro è stato preso in tempo". Ora si trova alla Sandringham House per le cure del caso.