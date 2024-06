Anche Shiloh rinuncia al cognome di papà Brad Pitt

Un’altra figlia di Brad Pitt ha deciso di rinunciare al cognome del padre. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, prima figlia naturale di Angelina Jolie e dell’attore, ha presentato una richiesta in tribunale per eliminare legalmente dal suo nome completo il cognome del padre. E lo ha fatto non in un giorno qualsiasi, ma in occasione del suo compleanno: il diciottesimo, come riporta il sito Tmz. Dopo la rottura tra la star e la Jolie nel 2016, Shiloh sembrava essere l’unica ad aver mantenuto una relazione col padre, e invece è stata la prima a chiedere legalmente di chiamarsi solo Jolie. Pochi giorni fa, invece, Vivienne, la figlia quindicenne della coppia, ha rinunciato di fatto al cognome paterno: in un programma del musical di Broadway The Ousiders prodotto dalla madre, la teenager si fa chiamare semplicemente Vivienne Jolie e non Jolie- Pitt. L’anno scorso aveva cancellato il cognome paterno anche Zahara, la sorella maggiore di Vivienne e prima di lei lo aveva fatto Pax, oggi 20 anni.