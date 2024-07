Affonda petroliera con 1,4 milioni di litri di olio combustibile: si teme disastro ambientale nelle Filippine

Roma, 25 luglio 2024 – Una petroliera battente bandiera filippina, la Mt Terra Nova, che trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila. Lo hanno riferito le autorità filippine, precisando che si sta cercando di contenere una fuoriuscita.

La petroliera affondata nelle Filippine

È scattata la corsa contro il tempo per evitare dispersioni del carico nell'ambiente, anche se una scia lunga chilometri è già stata rilevata. Sono stati tratti in salvo 16 dei 17 componenti dell'equipaggio, uno risulta invece disperso. “Forti venti e onde alte stanno ostacolando gli sforzi di risposta”, ha detto il ministro dei Trasporti Jaime Bautista in un briefing.

L'equipaggio della petroliera salvato dai soccorritori

La nave è affondata nella baia di Manila, a quasi sette chilometri (4,3 miglia) al largo del comune di Limay, nella provincia di Bataan, vicino alla capitale, nelle prime ore del mattino. La MT Terra Nova "si è capovolta e alla fine si è immersa”, ha detto in un rapporto la guardia costiera filippina. "Ci sarebbe un grave danno per Manila se ci fossero perdite consistenti", sottolineano dalla Guardia Costiera. È stata rilevata una marea nera lunga chilometri e il personale di protezione dell'ambiente marino si è mobilitato per contribuire a contenerla.

Petroliera affondata, le ricerche del membro dell'equipaggio disperso

La petroliera affondata "non ha violato le regole" di navigazione in caso di maltempo. Lo ha reso noto la Guardia Costiera filippina poche ore dopo l'incidente. Quando la Mt Terra Nova è salpata non era stato emesso alcun avviso pubblico di tempesta, quindi "non ha violato le norme e i regolamenti" relativi alla navigazione in condizioni di forte maltempo, ha dichiarato in un comunicato il portavoce della Guardia Costiera filippina, il contrammiraglio Armando Balilo.