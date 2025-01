Aereo contro la Torre Eiffel, indagine sullo spot della Pakistan International Airlines

Roma, 16 gennaio 2025 – Di sicuro non è passata inosservata la campagna con cui Pakistan International Airlines (Pia), bandita da oltre quattro anni dai cieli europei, ha ripreso a viaggiare sui cieli Europei, con un volo verso Parigi. Altrettanto sicuro l’imbarazzo internazionale per l’immagine dell’aereo Pia che sembra puntare contro la Torre Eiffel, rievocando la tragedia dell’11 settembre, tanto che oggi il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha ordinato un'indagine sulla vicenda, mentre il vice primo ministro Ishaq Dar ha criticato l'annuncio, secondo quanto riportato da Geo News, e il ministro delle Finanze Ishaq Dar l'ha definito "una stupidità"

Lo spot, pubblicato dalla Pakistan International Airlines la scorsa settimana per celebrare la ripresa dei voli per Parigi, sospesi da quattro anni per problemi di sicurezza, ha indignato il web, e non solo. La campagna di pubbliche relazioni, che raffigurava un aereo diretto alla Torre Eiffel con lo slogan “Paris, We're cominq today” (“Parigi, oggi arriviamo”), è stata criticata per la somiglianza con gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York. Non a caso su X un utente ha domandato: "È una pubblicità o una minaccia?". "Il designer è Osama" scrive un utente sulla pagina Facebook della compagnia, riferendosi a Osama bin Laden, il fondamentalista islamico e fondatore di Al Qaeda. "E' quello che chiamate creatività", scrive un altro. "E' un avvertimento? Dobbiamo avere paura", sottolinea un utente, mentre un altro ha chiesto alla compagnia di “licenziare il suo responsabile marketing”. Da quando è stata pubblicata, l'immagine è stata visualizzata oltre 21 milioni di volte su X.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un geniale o piuttosto maldestro tentativo per accendere l’attenzione sulla ripresa dei voli dopo che l’autorizzazione all'accesso allo spazio aereo europeo e britannico era stata sospesa nel maggio 2020, un mese dopo che un Airbus della compagnia era precipitato nella città più grande del Paese, Karachi. L'incidente, in cui morirono 97 persone, fu causato da un errore umano da parte dei piloti e dei controllori del traffico aereo. Dopo l'incidente Islamabad ammise che circa 150 piloti avevano licenze false o le avevano ottenute imbrogliando agli esami. A novembre, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha annunciato di aver revocato il divieto.

Per il momento la Francia è l'unica destinazione annunciata dal vettore, mentre sono ancora vietati i voli verso la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Considerata sovradimensionata e mal gestita, la Pia, che occupa 7.000 persone, è in difficoltà da anni, poiché i suoi fondi statali si sono prosciugati a causa del crollo del bilancio del Pakistan. Il Governo spera che la riapertura delle destinazioni europee migliorerà il potenziale d'acquisto della compagnia. Ma finora il vettore è riuscito a far parlare di sé più per l’indigesta strategia commerciale che per la qualità dei voli.