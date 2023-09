Turisti salvano saldi in 6 negozi su 10, Federmoda

Secondo un sondaggio condotto da Federazione Moda Italia-Confcommercio, i saldi estivi hanno dato risultati in linea con quelli del 2022 per sei imprese su dieci, grazie allo shopping dei turisti stranieri. Dopo un leggero calo delle vendite (-2,5%) a luglio, ad agosto l'andamento è migliorato, ma è ancora leggermente negativo (-1,7%) rispetto all'anno precedente, in linea con le previsioni di un anno piuttosto difficile per gli incrementi dei costi e del denaro dovuti all'impennata dell'inflazione. Il 58% delle imprese ha tuttavia registrato un valore delle vendite dei saldi stabile (24%) o positivo (34%), a fronte di un 42% che ha registrato un calo. A conclusione della stagione, c'è stato un aumento degli acquisti e degli affari per i consumatori grazie alle numerose iniziative a conclusione dei saldi in diverse località e al ritorno dei clienti e dei turisti nei negozi. Secondo il presidente di Federazione Moda Italia, Giulio Felloni, gli amanti extra UE dello shopping Made in Italy sono stati, in particolare, americani, arabi, inglesi e si è assistito ad un ritorno, seppur ancora limitato, dei cinesi. Tra i turisti europei i più interessati allo shopping sono stati quelli provenienti da Francia, Belgio e Olanda.