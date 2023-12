Tesla richiama 2 milioni di auto

Tesla sta richiamando i veicoli Model S 2012-2023, Model X 2016-2023, Model 3 2017-2023 e Model Y 2020-2023, per un potenziale di 2.031.220 vetture. La decisione è stata presa perché i controlli del pilota automatico sono insufficienti per prevenire un uso improprio e aumentano i rischi di incidente, come ha reso noto la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti. Tesla, secondo la NHTSA, rilascerà gratuitamente un aggiornamento del software.